«Мочу пили»: пленный солдат ВСУ рассказал об ужасах на украинских позициях

Пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник рассказал РИА Новости, что украинские солдаты на передовой из-за перебоев со снабжением продовольствием и водой вынуждены были пить собственную мочу. По его словам, изначально продовольствие им сбрасывали с беспилотника примерно раз в четыре-пять дней. В каждой такой посылке содержалось по паре бутылок с водой и несколько банок тушенки.

Вода сразу разбивается, потому что ее сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили, — заявил пленный.

Украинский президент Владимир Зеленский 30 апреля подписал законы, которые продлевают на территории страны действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Решение об этом было принято депутатами Верховной рады 28 апреля. Военное положение было введено на Украине еще 24 февраля 2022 года, и с того момента его регулярно продлевают.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подписании указа о ротации личного состава. Нахождение военнослужащих на одних и тех же позициях не должно превышать двух месяцев. Командиры обязаны обеспечить условия для выполнения этого приказа.