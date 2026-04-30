Зеленский снова продлил мобилизацию

30 апреля 2026 в 15:15

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля утвердил законы о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней. 28 апреля за соответствующее решение проголосовали депутаты украинского парламента.

Возвращено с подписью от президента Украины, — указывается в карточках на портале ведомства.

Данный режим был введен в стране 24 февраля 2022 года и с тех пор регулярно продлевался властями. Таким образом, мобилизационные мероприятия продолжатся в установленном законом порядке еще в течение трех месяцев.

Ранее Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал указ о ротации Вооруженных сил Украины. Теперь пребывание военных на одних позициях должно длиться не более двух месяцев.

До этого в Минобороны Украины отреагировали на слухи о нехватке провизии в 14-й отдельной механизированной бригаде. Ведомство заявило, что в ВСУ проводится расследование, а командир бригады снят с должности. Поводом для разбирательства стала публикация в Сети фотографий с истощенными украинскими военными. Сырский также приказал командующим группировок и корпусов проверить обеспечение военных на линии соприкосновения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Лисовец поставил точку в вопросе о демонстрации логотипов брендов
Директору рудника избрали меру пресечения после гибели рабочих в Бурятии
Спецназ штурмом взял самопровозглашенный анклав радикалов в Дагестане
«Армейцы будут биться»: Билялетдинов дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит»
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
