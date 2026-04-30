Зеленский снова продлил мобилизацию Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля утвердил законы о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней. 28 апреля за соответствующее решение проголосовали депутаты украинского парламента.

Возвращено с подписью от президента Украины, — указывается в карточках на портале ведомства.

Данный режим был введен в стране 24 февраля 2022 года и с тех пор регулярно продлевался властями. Таким образом, мобилизационные мероприятия продолжатся в установленном законом порядке еще в течение трех месяцев.

Ранее Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал указ о ротации Вооруженных сил Украины. Теперь пребывание военных на одних позициях должно длиться не более двух месяцев.

До этого в Минобороны Украины отреагировали на слухи о нехватке провизии в 14-й отдельной механизированной бригаде. Ведомство заявило, что в ВСУ проводится расследование, а командир бригады снят с должности. Поводом для разбирательства стала публикация в Сети фотографий с истощенными украинскими военными. Сырский также приказал командующим группировок и корпусов проверить обеспечение военных на линии соприкосновения.