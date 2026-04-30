30 апреля 2026 в 13:15

Сырский принялся наводить порядки в ВСУ после скандала с ротацией

Сырский утвердил приказ о ротации ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский подписал указ о ротации Вооруженных сил Украины, об этом он сообщил в Telegram-канале. Теперь пребывание военных на одних позициях должно длиться не более двух месяцев.

Командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до двух месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца. Ротации <...> должны планироваться заранее с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств, — отметил Сырский.

Ранее Минобороны Украины отреагировали на слухи о нехватке провизии в 14-й отдельной механизированной бригаде. Ведомство заявило, что в ВСУ проводится расследование, а командир бригады снят с должности. Поводом для разбирательства стала публикация в Сети фотографий с истощенными украинскими военными. Сырский также приказал командующим группировок и корпусов проверить обеспечение военных на линии соприкосновения.

