Минобороны Украины подтвердило проблему голода в армии

Проблемы с обеспечением продовольствием наблюдаются в некоторых частях Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны страны. По данным ведомства, случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции зафиксированы в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что эти случаи не должны стать системными, и ведомство работает с Генеральным штабом по данному вопросу. Уточняется, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ проводится расследование, а командир бригады снят с должности. Главком украинской армии Александр Сырский приказал командующим группировок и корпусов до 20 мая проверить обеспечение военных на линии соприкосновения, добавили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцов Вооруженных сил Украины под Красным Лиманом кормят просроченными сухпайками стран НАТО. По его словам, в основной массе такое продовольствие поступает из США и Германии.