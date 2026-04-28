28 апреля 2026 в 16:13

Минобороны Украины подтвердило проблему голода в армии

Минобороны Украины признало проблемы с питанием в некоторых частях ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Проблемы с обеспечением продовольствием наблюдаются в некоторых частях Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны страны. По данным ведомства, случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции зафиксированы в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что эти случаи не должны стать системными, и ведомство работает с Генеральным штабом по данному вопросу. Уточняется, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ проводится расследование, а командир бригады снят с должности. Главком украинской армии Александр Сырский приказал командующим группировок и корпусов до 20 мая проверить обеспечение военных на линии соприкосновения, добавили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцов Вооруженных сил Украины под Красным Лиманом кормят просроченными сухпайками стран НАТО. По его словам, в основной массе такое продовольствие поступает из США и Германии.

Европа
Украина
Минобороны Украины
голод
ВСУ
