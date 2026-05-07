Увезли в психдиспансер: что нового в деле матери, возившей труп в коляске

В Дагестане суд направил в психоневрологический диспансер женщину, которая возила в коляске труп новорожденной дочери. Полицейским она сказала, что ребенок умер от голода. Что случилось на самом деле и сможет ли горе-мать избежать наказания — в материале NEWS.ru.

Как в Дагестане обнаружили женщину с мертвой девочкой

Подозрительную женщину в закрытой одежде заметили на проспекте Агасиеева в районе автовокзала «Северный» в Дербенте 20 февраля. На видео, которое попало в Сеть, она что-то эмоционально говорит знакомому, вцепившись в коляску с белым свертком внутри. Прибывшие на место полицейские сначала проверили у женщины документы, а затем выяснили, что в коляске у нее находится двухгодовалый ребенок без признаков жизни.

«По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате истощения», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Республике Дагестан.

При этом женщина не паниковала и не плакала, пишут местные журналисты. Она призналась, что сама тоже не ела несколько дней и не могла накормить дочь. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Что известно о возившей в коляске мертвую дочь женщине

Как сообщает aif.ru со ссылкой на знакомых женщины, перед трагедией 40-летняя Лейла (здесь и далее все имена изменены) несколько лет прожила с супругом за границей (предположительно, в Сирии или Саудовской Аравии), где у них родились, по разным данным, от пяти до семи детей. В какой-то момент они разошлись, и муж забрал всех детей, утверждают журналисты. После этих событий женщина встретила еще одного мужчину и родила от него девочку. Отношения между ними не заладились, и вместе с ребенком она вернулась в Дербент и поселилась в квартире умершей матери, пишут СМИ.

Во время следствия выяснилось, что она вела замкнутый образ жизни, отказывалась от помощи родственников и социальных служб. Эту информацию подтверждают и соседи женщины.

«Лейла часто носила черный хиджаб или никаб. У нее косит один глаз, и, казалось, она всегда была немного не в себе. На работу ее никуда не брали», — вспоминает Амина в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, женщина отказывалась от любой помощи, которую ей предлагали соседи и родственники. Она не брала продукты и твердила, что они «нечистые», и если помощь ей привозил родной брат, то просто не открывала ему дверь.

«Как-то я встретила их с девочкой в магазине на улице Пушкина и дала малютке шоколадку и чай. Мне показалось, что мать посчитала это низостью», — говорит Лейла.

Почему возившую в коляске мертвую дочь отправили на лечение

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана, обвиняемая помещена в Республиканский психоневрологический диспансер. Срок ее пребывания в медучреждении установлен до 8 октября 2026 года. По словам психиатра Василия Шурова, очевидно, что в данном случае женщина психически нездорова.

«У нас бывают детоубийцы, которые замаривают детей голодом. При этом обычно они избавляются от тел. Но в данном случае поведение женщины очень нетипично. Это говорит, скорее всего, о ее тяжелом психическом нездоровье», — заявил врач в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отмечает, что об этом также говорит социальная изоляция и намеренный отказ от помощи.

«Это поведение может встречаться при шизофрении. Пусть эксперты сначала разберутся, больна женщина или в обострении. Думаю, ее надо лечить, а не наказывать», — заметил Шуров.

Он отметил, что если граждане заметят соседа или знакомого в подобном состоянии, то им нужно незамедлительно звонить в скорую помощь.

Как накажут мать, возившую мертвую дочь в коляске

Когда по результатам судебной-психиатрической экспертизы становится ясно, что обвиняемый не осознает характер совершенных или совершаемых действий, суд направляет его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, прокомментировал в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Проводить с ним следственные действия или судить его можно только после улучшения состояния.

«Условия в них (психиатрических учреждениях. — NEWS.ru) очень жесткие: это больница с усиленной охраной. Если женщина выйдет из „реактивного“ или острого состояния психического расстройства, то она предстанет перед судом. Ей грозит лишение свободы сроком до двух лет», — прокомментировал Багатурия.

