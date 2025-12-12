«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет

Австрийское правительство запретило девочкам младше 14 лет покрывать голову платком в школе, соответствующее сообщение опубликовано на сайте парламента. Министр по вопросам интеграции Клаудия Плакольм заявила, что религиозная традиция угнетала детей.

Когда девушке говорят, что она должна прятать свое тело, чтобы защитить себя от взглядов мужчин, это не религиозный ритуал, а угнетение, — подчеркнула министр.

Отмечается, что запрет на платки был введен на фоне растущих антииммигрантских настроений. По мнению экспертов, закон может усилить социальное разделение в стране.

Ранее запретить ношение никабов и паранджи в общественных местах предложила правящая партия Италии. В ней отметили, что свобода вероисповедания в республике священна, но необходимо проявлять уважение к конституции. Согласно инициативе, нарушителей должны были штрафовать на сумму от €300 (более 28 тыс. рублей) до €3000 (284 тыс. рублей). Помимо этого, партия предложила ограничить иностранное финансирование мечетей в стране, а также ужесточить наказание за принудительные браки.