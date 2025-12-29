В Сети всплыло фото «девочки-призрака» В Сети появилось фото из дома с приведением

Пользователю портала Reddit удалось сделать снимок «девочки-призрака». Мужчина рассказал, что она «живет» в доме со времен бабушки и дедушки.

По словам мужчины, сам он впервые увидел призрака в возрасте семи лет. Девочка якобы помахала ему рукой из-за угла. С тех пор ее нередко видели в передней части дома. Однако после того, как пользователь сделал два фото, привидение пропало.

По его словам, на первом фото призрак совсем не напоминал маленькую девочку. А на втором — он парил над лестницей и держал кошку на руках.

Ранее в Индии арестовали Акшая Вашишта, автора YouTube-канала о паранормальных явлениях с более чем 570 тысячами подписчиков. По данным журналистов, поводом для ареста стало видео, в котором мужчина заявил о странных событиях в новом международном аэропорту Манохар в Гоа. Блогер утверждал, что аэропорт построен на месте крематория и является очагом сверхъестественных явлений.

До этого сообщалось, что береговая охрана США нашла в море «яхту-призрак», которая преодолела насколько сотен миль без своего владельца. Мужчина бесследно исчез, и его судьба неизвестна.