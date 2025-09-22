Блогера из Индии арестовали за видео о призраках в аэропорту

В Индии арестован Акшай Вашишт, автор YouTube-канала о паранормальных явлениях с более чем 570 тысячами подписчиков, сообщает Oddity Central. По данным издания, поводом для ареста стало видео, в котором мужчина заявил о странных событиях в новом международном аэропорту Манохар в Гоа. Блогер утверждал, что аэропорт построен на месте крематория и является очагом сверхъестественных явлений.

Однако, по версии следствия, ролик под названием «Аэропорт Гоа, охваченный злобными призраками» содержал «ложные, злонамеренные и суеверные утверждения», способные вызвать панику среди населения. В частности, Вашишт заявлял о появлении призрака женщины в красном сари на взлетно-посадочной полосе и утверждал, что пилоты отказываются летать ночью. Правоохранители считают обвиняют мужчину в использовании вымышленных показаний подписчиков для придания своим историям достоверности.

Сам Акшай называет арест незаконным. В своем заявлении в соцсетях он отверг все обвинения, назвав задержание необоснованным, и заявил о преследовании со стороны властей.

