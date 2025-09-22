«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 18:32

Блогера из Индии арестовали за видео о призраках в аэропорту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии арестован Акшай Вашишт, автор YouTube-канала о паранормальных явлениях с более чем 570 тысячами подписчиков, сообщает Oddity Central. По данным издания, поводом для ареста стало видео, в котором мужчина заявил о странных событиях в новом международном аэропорту Манохар в Гоа. Блогер утверждал, что аэропорт построен на месте крематория и является очагом сверхъестественных явлений.

Однако, по версии следствия, ролик под названием «Аэропорт Гоа, охваченный злобными призраками» содержал «ложные, злонамеренные и суеверные утверждения», способные вызвать панику среди населения. В частности, Вашишт заявлял о появлении призрака женщины в красном сари на взлетно-посадочной полосе и утверждал, что пилоты отказываются летать ночью. Правоохранители считают обвиняют мужчину в использовании вымышленных показаний подписчиков для придания своим историям достоверности.

Сам Акшай называет арест незаконным. В своем заявлении в соцсетях он отверг все обвинения, назвав задержание необоснованным, и заявил о преследовании со стороны властей.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США нашла в море «яхту-призрак», которая преодолела насколько сотен миль без своего владельца. Мужчина бесследно исчез, и его судьба неизвестна.

блогеры
призраки
Индия
аэропорты
задержания
мистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры охоты FPV-дрона на «редкого зверя» в зоне СВО
Скончался известный слон, который 24 года прожил в одиночестве
Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.