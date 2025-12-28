Известная блогерша потребовала 5 млн рублей за «Волшебный пендель» Блогер Ковальчук подала иск в суд за использование ее бренда «Волшебный пендель»

Блогер Алена Ковальчук подала в московский суд иск к психотерапевту и сексологу Анне Саба (Дусалиевой) за нарушения исключительных прав на товарный знак, передает РИА Новости. Она требует взыскать 5 млн рублей компенсации. Ковальчук владеет двумя зарегистрированными товарными знаками: «Волшебный пендаль» и «Волшебный пендель».

В материалах дела уточняется, что на сайте Саба размещен раздел «Терапевтический клуб „Волшебный пендэль“». Иск поступил в суд 1 ноября и был принят к рассмотрению. Предварительные слушания назначены на март следующего года. В документах не раскрывается, какой именно знак, по мнению истицы, был использован неправомерно.

Гайд Ковальчук объединяет разнородные практики, направленные на работу с денежными и личными установками. Все свои техники автор предлагает как инструменты для изменений в жизни.

Ранее Ковальчук подала иск в суд против телеведущей Елены Малышевой. Она требует аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», который в настоящий момент принадлежит ведущей. Документ пока оставлен без движения из-за выявленных процессуальных несоответствий.

Накануне актер Сергей Безруков подал иск к предпринимателю Кристине Соболевской, требуя взыскать с нее 500 тыс. рублей. Причиной стало незаконное использование его лица при производстве масок.