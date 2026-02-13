Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 15:06

Сексолог раскрыла, как аномальный пенис Эпштейна мог влиять на его жизнь

Сексолог Миллер объяснила преступления Эпштейна аномалией его половых органов

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Department Of Justice/Keystone Press Agency/Global Look Press
Причиной преступной тяги финансиста Джеффри Эпштейна к несовершеннолетним мог стать его интимный дефект, заявила aif.ru психолог и сексолог Александра Миллер. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ данные о медицинской карте финансиста.

Журналистам удалось найти свидетельства о редкой аномалии половых органов Эпштейна. Об этом рассказала одна из его жертв по имени Рина. Также в переписке миллиардера обнаружили планы увеличить свои параметры хирургическим путем.

У Эпштейна была болезненная тяга к самоутверждению через богатство и власть. Организовав преступный бизнес на своем острове, он добился, что женщины перестали насмехаться над ним, как ему казалось, и начали проявлять к нему преклонение, — сказала Миллер.

Финансист чувствовал власть над жертвами и выбирал совсем молодых девушек, включая несовершеннолетних. Для них его проблемы были не так заметны, поэтому ему было проще влиять и доминировать, добавила специалист.

Психолог отметила, что многие мужчины с небольшим размером полового органа ошибочно считают, что не могут удовлетворить женщину. Хотя эти страхи часто надуманы, они страдают от комплексов и пытаются самоутвердиться через власть или деньги.

Ранее сообщалось, что Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Вещество используется и в других сферах, например для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.

