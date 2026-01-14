Сексолог назвала лучшие упражнения для улучшения потенции

Силовые упражнения, такие как приседания и жим ногами, способствуют улучшению потенции у мужчин, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, такие тренировки запускают мощный анаболический отклик в организме, что положительно сказывается на выработке ключевых гормонов.

Какие упражнения улучшают потенцию? Приседания и жим ногами — это краеугольный камень. Здесь все просто: они запускают мощнейший анаболический отклик во всем организме. Большие мышечные группы, задействованные в этих упражнениях, стимулируют выработку гормона роста и тестостерона естественным путем. Глубокий присед со штангой — это вызов и для центральной нервной, и для гормональной системы. Жим ногами позволяет варьировать нагрузку, прорабатывая ноги без осевого давления на позвоночник. Без сильных ног нет сильного тела. Это аксиома, — пояснила Матвеева.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что частое употребление фастфуда и соленых продуктов может ухудшить мужскую потенцию. По ее словам, для поддержания нормальной репродуктивной функции и оптимального уровня тестостерона важно следить за своим рационом.