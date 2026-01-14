Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 08:05

Сексолог назвала лучшие упражнения для улучшения потенции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Силовые упражнения, такие как приседания и жим ногами, способствуют улучшению потенции у мужчин, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, такие тренировки запускают мощный анаболический отклик в организме, что положительно сказывается на выработке ключевых гормонов.

Какие упражнения улучшают потенцию? Приседания и жим ногами — это краеугольный камень. Здесь все просто: они запускают мощнейший анаболический отклик во всем организме. Большие мышечные группы, задействованные в этих упражнениях, стимулируют выработку гормона роста и тестостерона естественным путем. Глубокий присед со штангой — это вызов и для центральной нервной, и для гормональной системы. Жим ногами позволяет варьировать нагрузку, прорабатывая ноги без осевого давления на позвоночник. Без сильных ног нет сильного тела. Это аксиома, — пояснила Матвеева.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что частое употребление фастфуда и соленых продуктов может ухудшить мужскую потенцию. По ее словам, для поддержания нормальной репродуктивной функции и оптимального уровня тестостерона важно следить за своим рационом.

советы
сексологи
мужчины
тренировки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ разорвал легковушку под Белгородом с гражданскими внутри
Более 20 человек стали жертвами обрушения строительного крана в Таиланде
Захарова разоблачила тактику ЕС в охваченном протестами Иране
Стало известно, какой тип беспилотников атаковал Ростов-на-Дону
Вернувшиеся на Украину пленные бойцы ВСУ попадают в «карусель»
В Минобороны сообщили о новой схеме прикрытия штурмовых групп в зоне СВО
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Поработал на благо русских»: в США пристыдили Киев после удара «Орешника»
«Точки радости»: психолог рассказал, как правильно возвращаться на работу
Скончалась одна из первых активисток борьбы с расизмом
Депутат Госдумы раскрыл, что стало яблоком раздора между США и Европой
Сотрудник Ford назвал Трампа защитником педофилов и был отстранен от работы
Раскрыта основная проблема курсов экстремального вождения
В Турции сделали прогноз по ситуации с ценами на отдых для россиян
США обратились к Европе за разведданными по Ирану
Бастрыкин озвучил суровый приговор россиянину за поджог военного вертолета
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Назван неожиданный кандидат на должность переговорщика по Украине от ЕС
Экс-главу Рязанской области обвинили в получении взяток на 272 млн рублей
Власти заявили о гибели мужчины после атаки БПЛА на Ростов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.