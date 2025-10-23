Составлен список продуктов, убивающих мужскую потенцию

Потребление фастфуда и соленых блюд может негативно повлиять на мужскую потенцию, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, для поддержания репродуктивной функции и нормального уровня тестостерона необходимо следить за питанием.

То, что мы едим, действительно влияет на нашу жизнь. Мужское репродуктивное здоровье сейчас является основным фактором, если пара не может стать родителями. Важно пересмотреть список продуктов, которые мужчина ест каждый день. К примеру, фастфуд и трансжиры приводят к ожирению и снижению уровня тестостерона. Соленые продукты в свою очередь способствуют развитию артериальной гипертензии, препятствуя эрекции, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что употребление алкоголя также может пагубно сказаться на мужском здоровье. По словам врача, вечерняя порция пива или бокал вина, хотя и оказывают расслабляющее действие на центральную нервную систему, могут снизить выработку тестостерона и повредить сосуды и нервные окончания, важные для поддержания эрекции.

Продукты с высоким гликемическим индексом, избыток насыщенных жиров и сои усиливают выработку эстрогенов, что блокирует тестостерон. Потребление такой пищи может стать причиной атеросклероза и усилить образование холестериновых бляшек в сосудах, формируя физическое препятствие для нормального кровенаполнения полового органа, — заключила Павлова.

Ранее уролог Наталья Мочалова заявила, что рак простаты все чаще диагностируется у офисных работников. Причинами этого, по ее словам, являются малоподвижный образ жизни и стресс, которые негативно влияют на уровень тестостерона в крови и иммунитет.