Мал, да удал: в РФ выпустили презервативы против проблемы миллионов мужчин

В России выпустили специальную линейку презервативов, которая призвана решить проблему десятков миллионов мужчин, пишут СМИ. Что об этом известно, действительно ли проблема так распространена?

Что известно о выпуске новых презервативов в России

В рамках экспериментальной серии компания Vizit выпустила миниатюрные презервативы длиной до семи сантиметров. Ранее таких в России в продаже не было. Эти контрацептивы так же, как и обычные, соответствуют техническим требованиям и проходят контроль качества, подчеркнули в компании. Линейка создана для мужчин, которым стандартные варианты (от 16 сантиметров) не подходят, сообщили Lenta.ru в пресс-службе Visit.

«Обычно все только и думают про большие нестандартные размеры… Но почему-то никто не задумывался о маленьких и очень маленьких размерах. Мы решили это исправить», — пояснила директор по инновациям Vizit Надежда Мельникова.

По оценкам экспертов, проблема с подбором презервативов касается от 15 до 50 млн мужчин в мире. Отмечается, что в России таких мужчин около 900 тысяч.

Представители компании добавили, что рассматривают расширение линейки размерами от семи до 13 сантиметров и выход на рынки Азии.

«Мал, да удал», — прокомментировали новшество пользователи Сети.

Рекорды и антирекорды длины

Как писало издание The Sun со ссылкой на анализ данных World Population Review, самый большой средний размер пениса имеют жители африканских стран и Южной Америки. Первую строку рейтинга заняли мужчины из Судана (17,96 сантиметра), за ними — конголезцы (17,93 сантиметра), а замыкают тройку лидеров мужчины из Эквадора со средним размером 17,6 сантиметра.

Также в топ-5 попали жители Республики Конго с 17,32 сантиметра и мужчины из Ганы (17,3 сантиметра).

Обладателями самых скромных размеров оказались жители Таиланда (9,42 сантиметра). Мужчины из Камбоджи и Непала имеют 9,83 и 9,98 сантиметра соответственно.

Жители стран Запада оказались в середине рейтинга. Например, британцы с 14,3 сантиметра расположились на 60-м месте из 142. При этом они обошли швейцарцев (14,25) и американцев (14,15).

Кардиолог Раджив Патель обратил внимание, что в исследованиях использовали данные, полученные от самих мужчин, поэтому не исключено, что они могли преувеличить свои достоинства.

Чего нельзя делать с презервативами

В начале декабря стало известно о россиянке, которая проходила с использованным презервативом внутри себя девять дней и забеременела. Москвичка банально не обратила внимания на контрацептив внутри себя.

Девушка пожаловалась врачам на боли и сильный дискомфорт в области ниже живота. Медики провели обследование и выяснили, что внутри нее был использованный презерватив. Оказалось, что девятью днями ранее у нее произошел половой контакт. В результате у пациентки развилась инфекция и нарушился цикл менструации. Позднее она сдала анализы и выяснила, что ждет ребенка.

