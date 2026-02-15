Зачем на Олимпиадах раздают презервативы и почему они в дефиците на ОИ-2026

В Олимпийской деревне зимних Игр 2026 года в Кортина-д«Ампеццо запасы презервативов иссякли всего за три дня после старта соревнований. Почему возник дефицит, как зародилась традиция бесплатной контрацепции на Олимпиадах?

Когда зародилась традиция распределения бесплатных презервативов на Олимпиадах

Впервые практика бесплатного распространения презервативов среди жителей олимпийских деревень была внедрена в 1988 году во время Олимпийских игр в Сеуле.

Газета Repubblica сообщает, что это правило было приостановлено только во время Олимпийских игр в Токио в 2021 году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Количество предоставлявшихся презервативов на Играх менялось: от 8,5 тыс. на Играх в Сеуле в 1988 году до рекордных 450 тыс. на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Истории о бурных вечеринках в олимпийских деревнях известны уже давно. По утверждению шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию Райана Лохте, в период Олимпийских игр значительное количество спортсменов посвящают время интимным отношениям.

В свою очередь метатель копья из США Бро Грир делился воспоминаниями о том, что на Олимпийских играх 2000 года у него ежедневно появлялись новые партнерши.

Что известно о нехватке презервативов на Олимпиаде-2026

13 февраля La Stampa написала, что в Олимпийской деревне в Италии за три дня закончились бесплатные презервативы. По данным газеты, для спортсменов было подготовлено около 10 тыс. средств контрацепции, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выделили около 300 тыс. презервативов.

На следующий день директор по коммуникациям МОК Марк Адамс предположил, что дефицит презервативов в Олимпийской деревне может объясняться активным празднованием Дня святого Валентина. Он напомнил, что запас средств контрацепции предусмотрен Олимпийской хартией, а спортсмены использовали 10 тыс. изделий при общем количестве в 2,8 тыс. участников.

«Что бы я хотел в первую очередь сказать об этом, так это то, что это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре. <…> Было использовано 10 тыс. презервативов, при этом спортсменов у нас 2,8 тыс., так что вы можете прикинуть, как говорится», — сказал он.

Позднее в Фонде «Милан-Кортина» пообещали пополнить запасы до понедельника.

«Мы подтверждаем, что запасы презервативов в олимпийских деревнях временно закончились из-за более высокого, чем ожидалось, спроса. В настоящее время осуществляются новые поставки, которые будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник», — указано в сообщении.

Запас товаров будут пополнять до завершения турнира. Организаторы заверили, что обеспечат участников необходимым средством контрацепции.

