В МОК нашли объяснение дефициту презервативов в Олимпийской деревне

Дефицит презервативов в Олимпийской деревне может объясняться активным празднованием Дня святого Валентина, предположил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он напомнил, что запас средств контрацепции предусмотрен Олимпийской хартией, а спортсмены использовали 10 тыс. изделий при общем количестве в 2,8 тыс. участников, передает ТАСС.

Что бы я хотел в первую очередь сказать об этом, так это то, что это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре. <…> Было использовано 10 тыс. презервативов, при этом спортсменов у нас 2,8 тыс., так что вы можете прикинуть, как говорится, — сказал он.

Ранее стало известно, что в Олимпийской деревне в Италии за три дня исчезли все 10 тыс. бесплатных презервативов, подготовленных для спортсменов. Для сравнения, на летней Олимпиаде в Париже было выделено 300 тыс. средств контрацепции. По информации журналистов, организаторы пообещали завезти новые, но точные сроки поставки не называют.