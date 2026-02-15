Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 01:06

Организаторы Олимпиады решили проблему с нехваткой презервативов

Организаторы ОИ в Италии завезут презервативы для спортсменов до понедельника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На зимних Олимпийских играх в Италии возник неожиданный дефицит: в олимпийской деревне Кортина-д'Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы. Организаторы объяснили это высоким спросом и пообещали пополнить запасы до понедельника, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Фонда «Милан-Кортина».

Первоначально для участников Игр было предусмотрено около 10 тыс. средств контрацепции, но этого количества оказалось недостаточно. Представители МОК связали нехватку с празднованием Дня святого Валентина.

Мы подтверждаем, что запасы презервативов в олимпийских деревнях временно закончились из-за более высокого, чем ожидалось, спроса. В настоящее время осуществляются новые поставки, которые будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник, — указано в сообщении.

Пополнение запасов продолжат до конца соревнований. Организаторы пообещали полное обеспечение и постоянное наличие важного товара.

Для сравнения, на летней Олимпиаде в Париже два года назад организаторы подготовили порядка 300 тыс. презервативов. Традиция бесплатного распространения существует с 1988 года и прерывалась лишь однажды — в Токио-2021 из-за пандемии.

Ранее итальянская полиция арестовала на Олимпиаде болельщика из Словакии, который скрывался от правосудия 16 лет, сообщило агентство ANSA. Мужчина приехал поддержать сборную Словакии по хоккею во время олимпийского турнира.

