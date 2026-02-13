В Олимпийской деревне закончились презервативы

Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:30

В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для спортсменов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Олимпийской деревне в Италии за три дня закончились бесплатные презервативы, сообщает La Stampa. По данным газеты, для спортсменов было подготовлено около 10 тысяч средств контрацепции, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выделили около 300 тысяч презервативов.

По данным La Stampa, спортсменам пообещали завести новые средства контрацепции. Когда презервативы доставят в Олимпийскую деревню, неизвестно.

Ранее итальянская полиция арестовала на Олимпиаде болельщика из Словакии, который скрывался от правосудия 16 лет, сообщило агентство ANSA. Мужчина приехал поддержать сборную Словакии по хоккею во время олимпийского турнира.

44-летнего болельщика задержали в Милане, куда он приехал на матч олимпийского хоккейного турнира. Причиной ареста стал ордер, выданный итальянским судом 16 лет назад за серию магазинных краж, за которые мужчину ранее заочно приговорили к 11 месяцам и семи дням тюрьмы. Его доставили в тюрьму Сан-Витторе.

