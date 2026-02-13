На Олимпиаде арестовали находившегося в розыске болельщика ANSA: на Олимпиаде арестовали болельщика из Словакии, который скрывался 16 лет

Итальянская полиция арестовала на Олимпиаде болельщика из Словакии, который скрывался от правосудия 16 лет, сообщило агентство ANSA. Мужчина приехал поддержать сборную Словакии по хоккею во время олимпийского турнира.

44-летнего болельщика задержали в Милане, куда он приехал на матч олимпийского хоккейного турнира. Причиной ареста стал ордер, выданный итальянским судом 16 лет назад за серию магазинных краж, за которые мужчину ранее заочно приговорили к 11 месяцам и семи дням заключения. Его доставили в тюрьму Сан-Витторе.

