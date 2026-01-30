Вооруженного камнем бездомного нашли за мусоркой после ограбления ресторана Американца отправили в тюрьмы за попытку ограбления ресторана с камнем

Американца приговорили к четырем годам лишения свободы за попытку ограбления ресторана Taco Bell во Флориде с помощью большого камня, пишет True Crime. После вызова полиции Кеваррен Андерсон сбежал с места преступления, но кинологи нашли его за мусорным контейнером.

Мужчина ворвался в заведение и потребовал у сотрудников и клиентов деньги в июле 2025 года. Сотрудники выбежали на улицу, но он погнался за ними. В момент задержания Андерсон был бездомным и заявил полиции, что ему нужны деньги.

Через несколько часов после ареста злоумышленник ввязался в драку с другим заключенным, из-за чего получил дополнительное обвинение в нанесении побоев сокамерника в изоляторе. Ему зачли шесть месяцев и 19 дней предварительного содержания под стражей.

Ранее в Херсонской области пенсионер напал с игрушечным пистолетом на своего знакомого ради 750 тыс. рублей. Он запланировал нападение на 64-летнего товарища и детально изучил маршрут передвижения жертвы. Обвиняемый подготовил маску из капронового чулка и игрушечный металлический пистолет, но пго задержали.