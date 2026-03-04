Обсидиан (вулканическое стекло): магические и лечебные свойства камня

Пусть этот камень не является даже полудрагоценным, он пользуется уважением как у ювелиров, так и у эзотериков. В свое время он был в ходу у ацтеков, а сегодня применяется в литотерапии, гаданиях, создании украшений и декоративных изделий. У него много имен: вулканическое стекло, вулканический камень, коготь дьявола, исландский агат… Все это про обсидиан. О свойствах и значении камня, прославившегося глубоким черным цветом, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое обсидиан: происхождение, цвета и разновидности

Обсидиан — вулканическое стекло, магматическая горная порода. Стеклом его называют из-за характерной аморфной структуры, ставшей возможной потому, что при быстром остывании магмы не образовываются кристаллы.

Согласно энциклопедии Плиния Старшего, свое название обсидиан, вулканическое стекло, получил от имени римлянина Обсидия (или Обсия). Именно он первым привез в Рим обсидиан из Эфиопии. По другой, менее распространенной версии, слово «обсидиан» происходит от древнегреческого «обсис» («зрелище»), так как раньше из этого материала изготавливали зеркала. Сегодня обсидиановое зеркало — популярный в эзотерических кругах ритуальный инструмент.

Обсидиан не относится к драгоценным или полудрагоценным камням. Это поделочный камень, который между тем высоко ценится ювелирами. Причина этого — во внешнем виде вулканического стекла. Самая распространенная расцветка обсидиана — насыщенно черная, ставшая возможной благодаря большой доле содержания магнетита в составе. В то же время обсидиану свойственен выразительный стеклянный блеск.

Существуют и другие, не только черные расцветки обсидиана. Они варьируются от достаточно распространенных до редчайших. В этом списке:

снежный — черный камень с белыми вкраплениями;

золотой — темный, почти черный камень с золотыми переливами;

радужный — переливающийся;

красный — обязанный алым оттенком большому количеству железа в составе;

коричневый — камень орехового цвета;

зеленый — редкая разновидность соответствующего оттенка;

синий — крайне редкая разновидность с голубым оттенком.

Обсидиан Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Как отличить настоящий обсидиан от имитации? Вулканическое стекло долгое время остается холодным (то есть медленно нагревается в ладонях) и радует глаз характерным блеском.

История и легенды: камень ацтеков и современность

Обсидиан, или вулканическое стекло, — материал с многовековой историей. Издревле его использовали для создания предметов, в частности ритуальных. Амулеты и украшения из обсидиана в большом количестве применялись у ацтеков. Археологи из Университета Тулейн установили, что в доколумбовой Мезоамерике камень служил в повседневной, экономической, религиозной жизни ацтеков. Он распространялся через местные рынки и был доступен широким слоям населения.

Но в особенности интересны ритуальные предметы из обсидиана. После ацтеков осталось немало миниатюрного оружия, украшений и фрагментов для скульптур. Ритуальный нож атам, выполненный из обсидиана, и сегодня находит применение в эзотерических обрядах. Им очерчивают магический круг и вырезают символы на свечах.

Фантасты тоже не остаются в стороне и вдохновляются обсидианом. Вулканическое стекло под наименованием «драконье стекло» упоминается в популярном цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Там обсидиан выступает как одно из немногих средств, способных убить нечеловеческую расу зловещих белых ходоков.

Но основное применение вулканического стекла сегодня — это украшения. Обсидиан прекрасно смотрится на кольцах, браслетах и кулонах. Однако материал этот — достаточно хрупкий: 5–6 по шкале твердости Мооса. Поэтому его стоит хранить в отдельности от других украшений.

Магические свойства: защита, прозорливость, работа с энергией

Наконец пришла пора поговорить о магических свойствах обсидиана. Считается, что вулканическое стекло:

развивает интуицию;

защищает от негативных воздействий;

способствует духовному росту;

помогает принимать правильные решения;

помогает достойно переносить трудности;

стимулирует инициативу и энергию;

помогает избавиться от навязчивого внимания окружающих;

предостерегает от опрометчивых поступков.

Магические свойства: защита, прозорливость, работа с энергией Фото: Shutterstock/FOTODOM

Благодаря подобным магическим свойствам обсидиан становится идеальным камнем для тех, кто хочет стать более решительным и волевым человеком. Только помните, что это также камень правды. Так что помогать он будет только честному владельцу.

Влияние на здоровье: литотерапия и физическое тело

Нельзя не поговорить про лечебные свойства обсидиана. Этот камень:

успокаивает, заземляет;

укрепляет иммунитет;

помогает при болезнях ЖКТ;

ускоряет регенерацию кожи;

нормализует артериальное давление;

приводит в порядок нервную систему.

Но приписываемые обсидиану свойства и значение не могут заменить доказательную медицину. Литотерапия все еще относится к лженаукам, так что проблемы со здоровьем стоит лечить под контролем врачей, а не эзотериков.

Кому подходит обсидиан по знаку зодиака и как его носить

Напоследок поговорим о том, кому подходит обсидиан по знаку зодиака. Вулканическое стекло считают покровителем Скорпионов. Именно этому знаку оно поможет раскрыть свои сильные стороны, включая целеустремленность и твердость воли.

Другим водным знакам, а именно Ракам и Рыбам, обсидиан дарует защиту и улучшение интуиции. Для Тельцов, Дев и Козерогов это камень самореализации и преодоления трудностей. Воздушные знаки могут использовать его для самопознания, а огненные — для уравновешивания бушующей в них силы.

Теперь вы знаете все самое интересное про вулканическое стекло и то, кому подходит обсидиан по знаку зодиака. Камень с многовековой историей станет хорошим дополнением домашней коллекции минералов.

Обсидиан по знаку зодиака Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее мы рассказали про значение и свойства агата.