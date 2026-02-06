Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой

В Москве трехлетняя девочка чуть не съела булочку со стеклом, сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы». Жительница района Дегунино приобрела выпечку с сыром для дочери в пекарне на Базовской улице, и ребенок уже начал ее есть.

После того как девочка передала булочку матери, при следующем укусе женщина обнаружила внутри теста острый осколок керамического стекла. Хозяин заведения извинился и попросил не подавать официальную жалобу в контролирующие органы.

