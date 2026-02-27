Зимняя Олимпиада — 2026
Постный торт «Наполеон», от которого все будут в восторге

Самый тяжелый момент в постном меню — это десерты. Как объяснить сладкоежкам, что их любимый торт со сливочным кремом временно исчезает из рациона? Очень просто: нужно приготовить его растительную версию, которая не уступает оригиналу ни в рассыпчатости, ни в нежности. Речь пойдет о торте «Наполеон». Да-да, вы не ослышались. Мы сделаем его без капли молока и сливочного масла, и он будет великолепен.

Начнем с выпечки коржей. В этом рецепте нет ничего сложного: натрите на крупной терке пачку (250–300 г) замороженного маргарина, предназначенного для выпечки (внимательно читайте состав, чтобы он был растительным). Смешайте его пальцами в крошку с тремя стаканами муки и щепоткой соли. Затем влейте примерно 150 мл ледяной воды, быстро замесите тесто, разделите его на 8–10 частей, скатайте в шарики и уберите в холодильник на час. Это классическое пресное тесто, которое даст идеальную слоистость при выпечке.

Самое интересное — крем. Забудьте про сгущенку. Нам понадобится стакан любых орехов, например, кешью или грецких. Замочите их на ночь, а затем слейте воду и взбейте в блендере с половиной стакана воды, столовой ложкой лимонного сока, щепоткой ванили и сахарной пудрой по вкусу. Добавьте пару столовых ложек кокосового масла (оно должно быть жидким) — это даст крему ту самую «маслянистую» структуру, которая нужна для прослойки. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет абсолютно гладкой и шелковистой. По густоте она будет напоминать нежирную сметану.

Каждый корж раскатайте максимально тонко, наколите вилкой и выпекайте при 200 градусах буквально 3–4 минуты до румяного состояния. Они получатся очень хрупкими и рассыпчатыми. Горячие коржи сразу же обрежьте, придав им форму, — обрезки нам понадобятся для посыпки. Собирайте торт, щедро промазывая каждый слой ореховым кремом. Дайте ему пропитаться в холоде хотя бы ночь. Утром вы достанете торт, который будет идеально резаться, слои которого будут хрустеть, а крем — таять во рту, оставляя сливочное послевкусие. И только вы будете знать, что внутри этого царского десерта нет ни капли продуктов животного происхождения — только чистая кулинарная магия.

  • Совет: если ореховый крем кажется вам слишком жидким для прослойки, добавьте в него при взбивании размоченный и отжатый жмых от кокосовой стружки или пару фиников — пектин придаст нужную густоту, а натуральная сладость избавит от необходимости использовать сахар.

