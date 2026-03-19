Что приготовить из крабовых палочек: 9 проверенных рецептов

Крабовые палочки — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Они доступны круглый год, не требуют долгой готовки и отлично сочетаются с самыми разными продуктами. Из них можно быстро соорудить праздничную закуску, сытный салат или даже горячее блюдо за считаные минуты. Минимум усилий, максимум вкуса и всегда отличный результат — вот что такое блюда из крабовых палочек.

Крабовые котлеты с сырной сердцевиной

Крабовые палочки трут на крупной терке, твердый сыр — на мелкой. Яйцо взбивают со сметаной, добавляют соль, перец и сушеный укроп, затем соединяют с палочками и сыром. Муку подсыпают до консистенции, удобной для лепки. Из массы формируют лепешки, в центр каждой кладут кубик сыра, края защипывают. Котлеты обваливают в панировке с кунжутом и обжаривают с двух сторон до румяной корочки. Внутри каждого кусочка прячется тягучая сырная начинка. Подают с долькой лимона и соусом тартар.

Салат из крабовых палочек в тарталетках

В этом салате привычные крабовые палочки встречаются с тропическим манго и авокадо, а заправка на основе лайма, меда и кинзы придает блюду свежесть и пикантность. Крабовые палочки и манго нарезают кубиками примерно одного размера. Авокадо режут аналогично и сразу сбрызгивают соком лайма, чтобы сохранить цвет. Отдельно смешивают оливковое масло, сок лайма, мед и острый соус, добавляют рубленую кинзу. Все ингредиенты аккуратно соединяют с заправкой. Готовый салат выкладывают в тарталетки из песочного теста и украшают зеленью или ложкой красной икры. Подавать такие закуски нужно сразу, чтобы тарталетки оставались хрустящими.

Салат из крабовых палочек в тарталетках Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Лаваш-роллы с крабовыми палочками

Лаваш нарезают на прямоугольники. Сливочный сыр смешивают с рубленым зеленым луком и чесноком. Крабовые палочки нарезают тонкой соломкой вдоль волокон. Каждый кусок лаваша смазывают сырной массой, оставляя края свободными, сверху равномерно распределяют палочки и при желании добавляют каперсы или мелко рубленные маринованные огурцы. Лаваш сворачивают в плотный рулет, слегка натягивая, чтобы не было пустот. Каждый рулет заворачивают в пленку и убирают в холодильник минимум на час. Перед подачей нарезают острым ножом на кусочки. Их можно подавать холодными или обжарить с двух сторон на сливочном масле до золотистой корочки.

Котлеты из крабовых палочек с цукини

Ключевая особенность этих котлет — добавление пасты мисо, которая придает блюду глубокий умами-вкус, не перебивая основные ингредиенты. Молодой цукини натирают на крупной терке и тщательно отжимают через марлю, иначе котлеты потеряют форму при жарке. Крабовые палочки тоже трут на терке, чтобы масса была однородной. К ним добавляют яйцо, кукурузный крахмал, мисо, измельченный чеснок и укроп. Все тщательно смешивают, формируют котлеты среднего размера и обжаривают на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подают горячими с соусом из сметаны или йогурта с лимонным соком и зеленью.

Крабовые палочки в кляре

Секрет хрустящей корочки для крабовых палочек в темпуре — ледяная газированная вода и рисовая мука. Яйцо слегка взбивают с соевым соусом и ледяной водой, затем добавляют рисовую муку, кукурузный крахмал, соль, белый перец и сушеный имбирь. Тесто быстро перемешивают, оно должно оставаться слегка комковатым. Крабовые палочки обмакивают в кляр и сразу обжаривают в разогретом масле до золотистой хрустящей корочки. Готовую закуску подают горячей с соевым соусом, сладким чили или кунжутной заправкой.

Крабовые палочки в кляре Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Крабовые палочки, фаршированные сыром и зеленью

Секрет этой закуски — лимонная цедра в начинке. Она освежает вкус, убирает пресность и делает блюдо более изысканным. Для начинки творожный сыр смешивают с мелко рубленным укропом, чесноком, лимонной цедрой, солью и перцем. Крабовые палочки аккуратно разворачивают в пласт. Если они ломаются, кусочки выкладывают внахлест, формируя прямоугольник. Палочки смазывают сырной массой и сворачивают плотным рулетиком. Каждый рулет заворачивают в пленку и убирают в холодильник на полчаса. Перед подачей нарезают острым ножом на кусочки толщиной около двух сантиметров. Выкладывают на листья салата, украшают дольками лимона.

Салат с крабовыми палочками

Крабовые палочки нарезают кубиками, вареные яйца трут на крупной терке. Добавляют консервированную кукурузу, мелко нарезанный свежий огурец и зеленый лук. Заправляют майонезом с добавлением раздавленного чеснока и соли, аккуратно перемешивают. Салат можно подавать как самостоятельное блюдо или выложить в тарталетки для праздничной подачи.

Роллы с крабовыми палочками и авокадо

Лист нори покрывают слоем отварного риса, оставляя свободный край для скрепления. Сверху выкладывают тонко нарезанные крабовые палочки, ломтики авокадо и соломку свежего огурца. Посыпают кунжутом и аккуратно сворачивают плотный рулет, помогая циновкой. Край нори смачивают водой для фиксации. Готовый ролл нарезают острым ножом на порционные куски. Подают с соевым соусом, васаби и маринованным имбирем.

Запеканка с крабовыми палочками

Крабовые палочки разминают вилкой, смешивают с яйцами, творогом, тертым сыром и измельченной зеленью. Массу выкладывают в смазанную маслом форму и запекают до золотистой корочки. Готовую запеканку подают теплой, дополняя свежим салатом или йогуртом. Для детского варианта специи исключают. В порционных формочках блюдо выглядит особенно аппетитно.

