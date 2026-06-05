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05 июня 2026 в 14:10

Беру пачку творога и 300 г муки: готовлю творожные баурсаки — мягкие, воздушные, пышные, к чаю и кофе

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то вкусного к чаю, а возиться с дрожжевым тестом совсем нет желания, на помощь приходят творожные баурсаки. Готовятся они быстро, из самых простых продуктов, а получаются настолько нежными и воздушными, что исчезают со стола буквально за считаные минуты.

Ингредиенты: творог — 300 г, яйца — 3 шт., соль — 5 г, сода — 5 г, сахар — 100 г, мука — 300 г, растительное масло для теста — 20 мл, растительное масло для жарки — 200 мл, сахарная пудра — 20 г.

Творог разомните вилкой и смешайте с яйцами, сахаром, солью и содой. Добавьте растительное масло, затем постепенно подсыпайте муку. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Отщипывайте небольшие кусочки теста размером с грецкий орех и формируйте шарики или небольшие лепешечки влажными руками. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Опускайте заготовки небольшими партиями и жарьте на среднем огне до равномерной золотистой корочки со всех сторон. Во время жарки баурсаки заметно увеличатся в объеме и станут пышными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила эти баурсаки впервые ради эксперимента, но рецепт быстро стал одним из любимых в семье. Больше всего понравилось, что тесто не требует расстойки, а результат напоминает одновременно и пончики, и домашнюю выпечку из детства.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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