Зеленский лишил должности спорившего с Кличко чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Тимура Ткаченко с поста начальника Киевской городской военной администрации, соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства. Ткаченко занимал пост с 2024 года.

До вступления в должность чиновник работал в киевской мэрии. Кроме того, он занимал посты заместителя министра стратегических отраслей промышленности и заместителя министра развития общин и территорий.

Украинские СМИ связывают увольнение с недостаточной оппозиционностью Ткаченко по отношению к мэру Киева Виталию Кличко, с которым у Зеленского давний конфликт. На его место, по слухам, может быть назначен бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко.

В тот же день Зеленский освободил от должностей главу Николаевской ОВА Виталия Кима (утвержден парламентом на пост министра по делам ветеранов) и главу Киевской ОВА Николая Калашника (назначен министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту). Исполнять обязанности в Николаевской области будет Георгий Решетилов, в Киевской — Руслан Олейник.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров объявил о своей отставке с должности министра. Он поблагодарил украинский народ за возможность служить на этом посту.