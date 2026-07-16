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16 июля 2026 в 23:00

Зеленский лишил должности спорившего с Кличко чиновника

Зеленский подписал указ об увольнении главы военной администрации Киева Ткаченко

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Тимура Ткаченко с поста начальника Киевской городской военной администрации, соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства. Ткаченко занимал пост с 2024 года.

До вступления в должность чиновник работал в киевской мэрии. Кроме того, он занимал посты заместителя министра стратегических отраслей промышленности и заместителя министра развития общин и территорий.

Украинские СМИ связывают увольнение с недостаточной оппозиционностью Ткаченко по отношению к мэру Киева Виталию Кличко, с которым у Зеленского давний конфликт. На его место, по слухам, может быть назначен бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко.

В тот же день Зеленский освободил от должностей главу Николаевской ОВА Виталия Кима (утвержден парламентом на пост министра по делам ветеранов) и главу Киевской ОВА Николая Калашника (назначен министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту). Исполнять обязанности в Николаевской области будет Георгий Решетилов, в Киевской — Руслан Олейник.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров объявил о своей отставке с должности министра. Он поблагодарил украинский народ за возможность служить на этом посту.

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