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17 июля 2026 в 00:00

Финал ЧМ-2026: когда сыграют, где смотреть трансляцию, кто фаворит

Джуд Беллингем (игрок сборной Англии), Кристиан Ромеро и Энцо Фернандес (игроки сборной Аргентины) во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу FIFA между Англией и Аргентиной Джуд Беллингем (игрок сборной Англии), Кристиан Ромеро и Энцо Фернандес (игроки сборной Аргентины) во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу FIFA между Англией и Аргентиной Фото: IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press
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19 июля в финале чемпионата мира по футболу — 2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Где смотреть решающую встречу, как команды шли к финалу, на кого ставят бывшие футболисты Александр Мостовой и Валерий Масалитин — в материале NEWS.ru.

Как Испания и Аргентина шли к финалу ЧМ-2026

Сборная Испании выиграла все матчи на пути к решающему, кроме первого. Он и стал одной из главных сенсаций мундиаля. В первом туре группы H испанцы встречались с дебютантами мировых первенств Кабо-Верде. Они владели мячом 74% времени, имели преимущество во всех статистических компонентах, но забить так и не смогли — 0:0. В следующих турах были победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0). В плей-офф испанцы взяли верх над Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1) и Францией (2:0). Перейти в дополнительное время могли две игры испанцев, но спасал выходивший на замену нападающий лондонского «Арсенала» Микель Мерино. Он забил решающий мяч во встрече с Португалией на 90+1-й минуте, выйдя на 85-й, а против Бельгии — на 88-й, выйдя на 86-й.

Путь сборной Аргентины к финалу получился немного длиннее. Они не испытали проблем в группе — победы над Алжиром (3:0), Австрией (2:0) и Иорданией (3:1), однако в плей-офф в двух матчах не обошлось без дополнительного времени. Аргентинцы сыграли по 120 минут в матчах против Кабо-Верде (1/16 финала, 3:2) и Швейцарии (1/4 финала, 3:1), а также перевернули две встречи в концовках. В 1/8 финала они выиграли со счетом 3:2 у Египта, уступая 0:2 к 79-й минуте. В полуфинале против Англии было 0:1, но голы Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й позволили забрать встречу со счетом 2:1.

Лаутаро Мартинес из Аргентины празднует второй гол своей команды во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу Лаутаро Мартинес из Аргентины празднует второй гол своей команды во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу Фото: Leo Barrilari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где смотреть финал ЧМ-2026

Решающий матч на чемпионате мира — 2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Международная федерация футбола (ФИФА) еще не назначила арбитров, которые обслужат эту встречу. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на «Кинопоиске». Предматчевая студия начнется в 20:30 мск.

Кого называют фаворитом финала ЧМ-2026

В матче Испания — Аргентина будет сложно что-либо прогнозировать, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, испанцы выглядят более сильными, однако аргентинцам на протяжении всего плей-офф благоволит фортуна.

«Мои симпатии будут на стороне Испании. Они сильнее на бумаге, но с таким фартом, как у Аргентины, сложно что-то предугадать», — сказал Масалитин.

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что в финале все решит случай. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что будет сложно наблюдать за противостоянием двух любимых сборных.

«Сердце будет разрываться. В Испании я провел много лет, а Аргентина для меня одна из сильнейших сборных, в которой играет один из лучших нападающих в истории. Кто выиграет по-футбольному? Я думаю, что это уйдет на второй план. По-футбольному здесь должна была быть сборная Франции, но когда защитник делает такую глупость... Поэтому мне кажется, что здесь все решит случай. Вот и посмотрим, кто первым ошибется, а кто ошибок не допустит», — сказал Мостовой.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в решающем матче победу одержит сборная Испании.

«Ох, и разденет Испания эту Аргентину в финале!!! И скажет весь мир по-испански: „А король-то голый…“ В финале Аргентина — Испания у команды Месси шансов нет!!! Познает Аргентина горечь поражения. И Месси выпьет чашу неудачи до дна», — написал он в своих социальных сетях.

По версии суперкомпьютера статистической платформы Opta, шансы сборной Испании на итоговую победу в турнире составляют 56,31%, а Аргентины — 43,69%.

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