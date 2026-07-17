Финал ЧМ-2026: когда сыграют, где смотреть трансляцию, кто фаворит

Джуд Беллингем (игрок сборной Англии), Кристиан Ромеро и Энцо Фернандес (игроки сборной Аргентины) во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу FIFA между Англией и Аргентиной

19 июля в финале чемпионата мира по футболу — 2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Где смотреть решающую встречу, как команды шли к финалу, на кого ставят бывшие футболисты Александр Мостовой и Валерий Масалитин — в материале NEWS.ru.

Как Испания и Аргентина шли к финалу ЧМ-2026

Сборная Испании выиграла все матчи на пути к решающему, кроме первого. Он и стал одной из главных сенсаций мундиаля. В первом туре группы H испанцы встречались с дебютантами мировых первенств Кабо-Верде. Они владели мячом 74% времени, имели преимущество во всех статистических компонентах, но забить так и не смогли — 0:0. В следующих турах были победы над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0). В плей-офф испанцы взяли верх над Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1) и Францией (2:0). Перейти в дополнительное время могли две игры испанцев, но спасал выходивший на замену нападающий лондонского «Арсенала» Микель Мерино. Он забил решающий мяч во встрече с Португалией на 90+1-й минуте, выйдя на 85-й, а против Бельгии — на 88-й, выйдя на 86-й.

Путь сборной Аргентины к финалу получился немного длиннее. Они не испытали проблем в группе — победы над Алжиром (3:0), Австрией (2:0) и Иорданией (3:1), однако в плей-офф в двух матчах не обошлось без дополнительного времени. Аргентинцы сыграли по 120 минут в матчах против Кабо-Верде (1/16 финала, 3:2) и Швейцарии (1/4 финала, 3:1), а также перевернули две встречи в концовках. В 1/8 финала они выиграли со счетом 3:2 у Египта, уступая 0:2 к 79-й минуте. В полуфинале против Англии было 0:1, но голы Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й позволили забрать встречу со счетом 2:1.

Лаутаро Мартинес из Аргентины празднует второй гол своей команды во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу Фото: Leo Barrilari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где смотреть финал ЧМ-2026

Решающий матч на чемпионате мира — 2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Международная федерация футбола (ФИФА) еще не назначила арбитров, которые обслужат эту встречу. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на «Кинопоиске». Предматчевая студия начнется в 20:30 мск.

Кого называют фаворитом финала ЧМ-2026

В матче Испания — Аргентина будет сложно что-либо прогнозировать, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, испанцы выглядят более сильными, однако аргентинцам на протяжении всего плей-офф благоволит фортуна.

«Мои симпатии будут на стороне Испании. Они сильнее на бумаге, но с таким фартом, как у Аргентины, сложно что-то предугадать», — сказал Масалитин.

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что в финале все решит случай. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что будет сложно наблюдать за противостоянием двух любимых сборных.

«Сердце будет разрываться. В Испании я провел много лет, а Аргентина для меня одна из сильнейших сборных, в которой играет один из лучших нападающих в истории. Кто выиграет по-футбольному? Я думаю, что это уйдет на второй план. По-футбольному здесь должна была быть сборная Франции, но когда защитник делает такую глупость... Поэтому мне кажется, что здесь все решит случай. Вот и посмотрим, кто первым ошибется, а кто ошибок не допустит», — сказал Мостовой.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в решающем матче победу одержит сборная Испании.

«Ох, и разденет Испания эту Аргентину в финале!!! И скажет весь мир по-испански: „А король-то голый…“ В финале Аргентина — Испания у команды Месси шансов нет!!! Познает Аргентина горечь поражения. И Месси выпьет чашу неудачи до дна», — написал он в своих социальных сетях.

По версии суперкомпьютера статистической платформы Opta, шансы сборной Испании на итоговую победу в турнире составляют 56,31%, а Аргентины — 43,69%.

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