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12 июля 2026 в 18:09

Перестала покупать готовые торты — пеку «Молочный ломтик»: нежный бисквит, который получается с первого раза

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашнего торта без сложных ингредиентов, всегда готовлю этот рецепт. Горячее молоко со сливочным маслом делает бисквит особенно воздушным и мягким, а легкий сливочный крем идеально дополняет его вкус. Получается нежный торт, который исчезает со стола быстрее магазинных десертов.

Для приготовления понадобится: яйца — 4 шт., сахар — 200 г, ванильный сахар — 8–10 г, мука — 220 г, разрыхлитель — 10 г, молоко — 120 мл, сливочное масло — 60 г. Для крема: сливки 33–35% — 500 мл, сахарная пудра — 70 г, ванильный сахар — 8 г.

Духовку разогрейте до 170 градусов. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Молоко со сливочным маслом нагрейте почти до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. Выпекайте в форме диаметром 20–22 см около 35–45 минут.

Полностью остудите бисквит, заверните в пленку и уберите на несколько часов. Затем разрежьте на два или три коржа. Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром до устойчивых пиков. Промажьте кремом каждый корж, соберите торт и покройте верх и бока оставшимся кремом. Перед подачей поставьте в холодильник минимум на 4 часа.

Личный опыт: этот торт особенно хорош на следующий день. За ночь бисквит пропитывается сливочным кремом, становится невероятно нежным и буквально тает во рту. При желании между коржами можно добавить свежую клубнику, малину или персики — получится еще вкуснее.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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