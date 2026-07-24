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24 июля 2026 в 15:10

Бисквит да варенье: быстрый рулет к чаю — пеку один пласт и сворачиваю за считаные минуты

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-нибудь домашнего к чаю, но совсем нет времени возиться со сложной выпечкой, этот рулет всегда приходит на помощь. Тонкий воздушный бисквит готовится буквально за несколько минут, а любимое варенье делает его сочным и ароматным.

Минимум ингредиентов, один противень — и уже совсем скоро на столе красуется нежный домашний десерт.

На 6–8 порций возьмите 4 яйца, 5 ст. л. сахара, щепотку ванилина, 120 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. молока, щепотку соли и около 200 г густого варенья или джема.

Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте молоко и ваниль, затем всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте до однородности. Готовое тесто равномерно распределите тонким слоем по противню, застеленному пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10–12 минут, пока бисквит слегка не подрумянится.

Сразу после выпечки переложите корж на полотенце или чистый лист пергамента, равномерно смажьте вареньем и, пока он еще горячий, аккуратно сверните в плотный рулет. Дайте десерту немного остыть, затем нарежьте порционными кусочками и подавайте к чаю.

Личный опыт

Для этого рулета всегда использую только качественный силиконизированный пергамент — тогда горячий бисквит легко отделяется и не рвется при сворачивании. Еще один небольшой секрет: попробуйте смешать варенье с тонким слоем творожного сыра. Начинка получается более нежной, приобретает легкую сливочную нотку и отлично уравновешивает сладость варенья. Именно в таком варианте рулет особенно нравится всей семье.

Проверено редакцией
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