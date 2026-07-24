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24 июля 2026 в 10:20

Как сварить царское варенье: три лучших рецепта из крыжовника

Как сварить царское варенье: три лучших рецепта из крыжовника Как сварить царское варенье: три лучших рецепта из крыжовника Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крыжовник — ягода с характером: в ней есть и сладость, и кислинка, и едва уловимая терпкость, которая при правильной обработке превращается в благородный оттенок. Царским варенье называют не ради красивого слова: раньше его действительно подавали к столу знати, а рецепт хранили как семейную тайну. Секрет успеха — в бережном отношении к ягоде: лучше брать плотные, чуть недозрелые плоды — они не разварятся и сохранят форму, а сироп получится прозрачным и тягучим. Еще один прием, который заметно улучшает результат, — бланширование: если опустить ягоды в кипяток на минуту, а потом сразу остудить, кожица станет мягче, а вкус — насыщеннее. Ниже — три варианта царского варенья, каждый со своим настроением.

Царское варенье из крыжовника с ванилью

Классическое царское варенье с ванилью, в котором раскрывается чистая, выверенная гармония вкуса. В нем нет лишних акцентов: только крыжовник, сахар и тонкий аромат ванили, который делает десерт по‐особенному уютным. Берут примерно 1 кг крыжовника, 1,2 кг сахара и 1 стручок ванили (или 1 чайную ложку ванильного экстракта). Ягоды очищают от хвостиков, при желании бланшируют в кипятке 1 минуту и сразу остужают в холодной воде. Затем крыжовник пересыпают сахаром на 6–8 часов, чтобы выделился сок. Потом на медленном огне доводят до кипения, снимают пену и варят 5–7 минут, не перемешивая слишком активно, чтобы ягоды остались целыми. Снимают с плиты и дают полностью остыть — этот этап критически важен для прозрачности сиропа. Процедуру повторяют еще два раза, пока сироп не станет густым, а ягоды — полупрозрачными.

  • Калорийность — примерно 240 ккал на 100 г.

  • Совет: не стоит ускорять процесс и варить дольше или на сильном огне — тогда варенье превратится в повидло, а цель как раз в том, чтобы сохранить целостность ягод.

Царское варенье из крыжовника: три изысканных рецепта для домашнего уюта Царское варенье из крыжовника: три изысканных рецепта для домашнего уюта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крыжовниковое варенье с апельсином и корицей

Такой десерт особенно хорош зимой: он будто возвращает ощущение солнечного лета и согревает одновременно. Понадобится около 1 кг крыжовника, 1 крупный апельсин, 1,3 кг сахара и 1 палочка корицы (или 1 чайная ложка молотой). Крыжовник подготавливают, как в предыдущем рецепте. Апельсин моют, снимают цедру, выдавливают сок, мякоть нарезают мелкими кусочками. В кастрюлю кладут ягоды, цедру, сок и мякоть, добавляют сахар и корицу, оставляют на 4–5 часов. Затем ставят на огонь, доводят до кипения, убирают пену и варят 7–10 минут. Снова остужают и повторяют варку еще дважды, чтобы сироп стал густым и ароматным.

  • Калорийность — ориентировочно 255 ккал на 100 г.

  • Совет: если хочется более яркого цитрусового оттенка, можно добавить еще немного цедры при последнем нагреве — она даст свежий аромат без лишней горечи.

Царское варенье из крыжовника с грецкими орехами

Версия для тех, кто любит, когда десерт становится почти полноценным лакомством. Здесь орехи — не просто добавка, а полноценный участник вкуса: они придают варенью приятную текстуру и глубину, уравновешивая кислинку крыжовника. Берут 1 кг крыжовника, 1,4 кг сахара, 150 г очищенных грецких орехов и 1 чайную ложку лимонного сока.

Ягоды подготавливают привычным способом. Орехи слегка подсушивают на сухой сковороде или в духовке, чтобы раскрыть аромат, затем нарезают на крупные кусочки. Крыжовник смешивают с сахаром и лимонным соком, оставляют на ночь. Утром ставят на огонь, доводят до кипения, варят 5 минут, снимают с плиты, остужают. Повторяют процесс еще дважды. На последнем этапе аккуратно вмешивают орехи, чтобы они не раскрошились, и прогревают смесь еще 3–4 минуты.

  • Калорийность — около 310 ккал на 100 г.

  • Совет: чтобы орехи не стали слишком жесткими, не добавляйте их в начале варки — лучше ввести их ближе к финалу, когда сироп уже достаточно густой и ягоды стабилизировались.

Ранее мы поделились тремя рецептами быстрых гарниров на ужин.

варенье
ягоды
домашние заготовки
простые рецепты
быстрые рецепты
Оксана Головина
О. Головина
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