Перестала солить огурцы с укропом — добавляю руколу и получаю пикантную закуску с горчинкой

Беру хрустящие огурцы, перекладываю их пряной рукколой, чесноком и перцем, заливаю горячим маринадом и закатываю на зиму. Получается необычная закуска с пикантной горчинкой и ореховым послевкусием, которая выгодно отличается от привычных солений. Рукола не только добавляет аромат, но и остается упругой, создавая интересный контраст с хрустящими огурцами. Маринад с уксусом и маслом делает вкус насыщенным, а чеснок и перец добавляют остроты.

Для приготовления: 2 кг небольших огурцов, большой пучок рукколы, головка чеснока, стручок острого перца (по желанию). Для маринада: 1,5 л воды, 3 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, 150 мл 9% уксуса, 150 мл растительного масла. На дно стерилизованных банок выложите часть руколы, чеснок и перец. Плотно уложите огурцы, сверху — оставшуюся руколу. Вскипятите маринад, залейте огурцы, накройте крышками. Стерилизуйте 15 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла такие огурцы — зимой банка улетела за ужином, все просили добавки. Я добавила в маринад лавровый лист и перец горошком. Кстати, руколу можно заменить шпинатом — будет мягче. Находка, а не рецепт!