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23 июля 2026 в 09:45

Беру молодой кабачок, яйца и огурцы: готовлю необычный салат, который легко заменяет ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Этот салат из кабачков приятно удивляет своим вкусом. После легкой обжарки кабачок становится нежным, а свежий огурец и яйца делают блюдо сочным и сытным. Отличный вариант для летнего ужина, когда хочется приготовить что-то простое, но не банальное.

На 4 порции возьмите 1 небольшой молодой кабачок, 2 свежих огурца, 3 отварных яйца, 2-3 ст. л. растительного масла, соль и черный молотый перец по вкусу, несколько веточек свежей петрушки для подачи.

Кабачок нарежьте как фри и обжаривайте на растительном масле 10–15 минут, пока не испарится лишняя влага. Огурцы и яйца нарежьте тонкой соломкой, соедините с немного остывшим кабачком, добавьте соль, перец и при необходимости еще немного растительного масла. Аккуратно перемешайте и перед подачей украсьте свежей петрушкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже не раз готовила такой салат. Несмотря на самый простой набор продуктов, он получается очень вкусным, легким и вполне может заменить привычный прием пищи. Особенно нравится подавать его слегка теплым — именно так вкус кабачка раскрывается лучше всего.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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