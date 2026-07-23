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23 июля 2026 в 12:30

Забыла о магазинных булочках — натираю сыр в тесто: к чаю подаю ароматные смаженки с хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кефир, яйцо, муку и много тертого сыра — замешиваю мягкое тесто, даю ему немного отдохнуть, а затем жарю на сковороде до румяной пузырчатой корочки. Смаженки поднимаются, становятся пышными, с золотистой корочкой снаружи и нежной маслянистой серединкой, пронизанной расплавленным сыром. Аромат — как из лучшей пекарни, а вкус — с легкой солоноватостью сыра и кефирной кислинкой. Простой рецепт, который спасает, когда хочется домашнего хлеба без возни.

Для приготовления вам понадобится 250 г муки, 200 мл кефира, яйцо, 1/2 ч. ложки соды, соль, 150 г твердого сыра (натереть на крупной терке), 200 граммов творога, растительное масло для жарки. В миске смешайте кефир, яйцо, соду и соль, всыпьте муку, замесите липкое тесто, добавьте сыр и перемешайте. Накройте и оставьте на 15 минут. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие лепешки, и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила такие смаженки — домашние съели их за завтраком, дети просили добавки. Я добавила в тесто рубленый укроп и чеснок, а вместо сыра взяла сулугуни — стало еще тягучее. Кстати, можно добавить ветчину. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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