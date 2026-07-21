Вместо обычного бутерброда — хлебная шкатулка: песто, камамбер и сладкий виноград

Беру буханку, запекаю виноград с медом и розмарином, готовлю густой соус песто. Затем наполняю хлеб: камамбер, ветчина, рукола, томленый виноград — и накрываю крышкой. Потом нарезаю на порции и подаю.

Ингредиенты

Хлеб пшеничный — 1 шт., сыр камамбер — 100 г, ветчина — 80 г, рукола — 10 г, виноград красный — 120 г, розмарин — 2 веточки, мед — 1 ст. л., масло оливковое — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу. Для соуса песто: грецкий орех — 25 г, рукола — 25 г, чеснок — 1 зубчик, масло оливковое — 25 г, мед — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Разогреваю духовку до 180 °C. Тем временем выкладываю виноград и веточки розмарина на противень, поливаю медом и оливковым маслом, солю, перчу и запекаю 25–30 минут.

Теперь песто: подсушиваю грецкие орехи на сковороде, рублю и отправляю в чашу блендера вместе с руколой, чесноком, медом и оливковым маслом, взбиваю и солю. У хлеба срезаю верхушку, аккуратно вынимаю мякиш, оставляя стенки толщиной 1,5–2 см, и смазываю изнутри песто. В центр буханки кладу камамбер, вокруг него — ломтики ветчины, сверху выкладываю томленый виноград и руколу. Плотно накрываю хлебной крышкой и нарезаю на порции.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, я ожидал простой бутерброд, а получил полноценный ужин. Томленый виноград с розмарином дал неожиданную сладость, которая идеально спряталась в ореховой горчинке песто. Главное открытие: хлебная шкатулка не размокла, а стала хрустящей снаружи и мягкой внутри. Забирайте рецепт для ленивых, но красивых посиделок.