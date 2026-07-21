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21 июля 2026 в 17:00

Растрепки — просто все мелко режу и почти готово: простой способ приготовить куриную грудку мягкой

Фото: D-NEWS.ru
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Забудьте о сухой куриной грудке, приготовьте растрепки. Они напоминают домашние котлетки, но с хрустящей корочкой и ярким вкусом овощей и сыра, идеальны для ужина и не требуют гарнира — подавайте просто со сметаной.

Возьмите 500 г грудки, 2 яйца, 1 болгарский перец, пучок петрушки, 2 ст. л. крахмала, 50 г сыра, соль, перец. Нарежьте грудку кубиками 5 мм, смешайте с яйцами, мелко рубленным перцем и зеленью, крахмалом и тертым сыром. Дайте массе постоять 10 минут, затем обжарьте растрепки на разогретой сковороде с маслом по 3 минуты с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить растрепки и дала совет: добавьте в массу 1–2 столовые ложки холодной воды или молока — они сделают структуру еще более нежной.

Ранее стало известно, как приготовить пышки из кабачков на кефире.

Проверено редакцией
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рецепты
курица
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Растрепки — просто все мелко режу и почти готово: простой способ приготовить куриную грудку мягкой Забудьте о сухой куриной грудке, приготовьте растрепки. Они напоминают домашние котлетки, но с хрустящей корочкой и ярким вкусом овощей и сыра, идеальны для ужина и не требуют гарнира — подавайте просто со сметаной.
500 г грудки
2 яйца
1 болгарский перец
пучок петрушки
2 ст. л. крахмала
50 г сыра
соль, перец
>
Нарежьте грудку кубиками 5 мм, смешайте с яйцами, мелко рубленым перцем и зеленью, крахмалом и тертым сыром.
Дайте массе постоять 10 минут, затем обжарьте растрепки на разогретой сковороде с маслом по 3 минуты с каждой стороны.
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