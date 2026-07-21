Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 12:00

Отказалась от обычных оладий — заливаю зелень кефиром: на завтрак подаю лепешки, как пух, нежные и сытные

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру пучок свежего укропа, петрушки и зеленого лука, мелко рублю, смешиваю с кефиром, яйцами и мукой. Тесто получается жидким, но густым, как сметана. Обжариваю на сковороде до румяной корочки — лепешки поднимаются, становятся пышными, с хрустящей каемочкой и нежной, влажной серединкой. Зелень придает яркий вкус и аромат, а кефир делает их воздушными. Они хороши и горячими, и теплыми, с супом, салатом или просто со сметаной.

Для приготовления вам понадобится: большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 стакан кефира, 2 яйца, 1 стакан муки, 1/2 ч. л. соды, соль, перец, растительное масло для жарки. Зелень мелко нарежьте. Смешайте кефир, яйца, муку, соду, соль и перец до однородности, добавьте зелень. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые лепешки, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила таких лепешек на завтрак — домашние съели мгновенно, без сметаны. Я добавила в тесто чеснок и тертый сыр для пикантности. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Все путают их с беляшами: фаршированные кабачки — ради них никому не раздаю урожай
Общество
Все путают их с беляшами: фаршированные кабачки — ради них никому не раздаю урожай
Взяла кабачки и сметану: приготовила летний суп — вместо надоевшей лапши и без долгой варки бульона
Общество
Взяла кабачки и сметану: приготовила летний суп — вместо надоевшей лапши и без долгой варки бульона
6 простых способов сохранить зелень на зиму: сушим, замораживаем, солим
Семья и жизнь
6 простых способов сохранить зелень на зиму: сушим, замораживаем, солим
Перестала покупать пироги в магазине — дольки нектаринов заливаю кефиром: к чаю подаю сливочную вкуснятину
Общество
Перестала покупать пироги в магазине — дольки нектаринов заливаю кефиром: к чаю подаю сливочную вкуснятину
Три летних рецепта окрошки с кабачком, которые стоит попробовать
Семья и жизнь
Три летних рецепта окрошки с кабачком, которые стоит попробовать
кабачки
рецепты
кефир
оладьи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пилот «Уральских авиалиний» пришел пьяным на работу
В Грузии устроили шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке
На Крымском мосту возникла масштабная пробка
У погибших в Красноярском крае пчел не выявили заболеваний
Химик объяснил, какие блюда лучше не заказывать летом в доставке
В Европе раскрыли судьбу Залужного после перестановок в Киеве
Два ребенка получили ранения в ходе атаки ВСУ по ЛНР
В Госдуме рассказали, что может оказаться выгоднее банковского депозита
В ГД раскрыли плюсы закона о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
В Общественной палате рассказали о ключевых обязанностях председателей СНТ
Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год
Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком
Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей
США захотели внести в черные списки УВКБ ООН
Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей
«Иди обыграй пятерых!»: Мостовой о выборе Родри лучшим игроком ЧМ-2026
В Раде обнародовали данные об облавах на украинские военкоматы
В Польше сообщили о проблемах, которые ждут Украину зимой
Гроза не помеха русским «Гераням» и «Бандеролям»: удары по Украине 21 июля
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.