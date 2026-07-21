Отказалась от обычных оладий — заливаю зелень кефиром: на завтрак подаю лепешки, как пух, нежные и сытные

Беру пучок свежего укропа, петрушки и зеленого лука, мелко рублю, смешиваю с кефиром, яйцами и мукой. Тесто получается жидким, но густым, как сметана. Обжариваю на сковороде до румяной корочки — лепешки поднимаются, становятся пышными, с хрустящей каемочкой и нежной, влажной серединкой. Зелень придает яркий вкус и аромат, а кефир делает их воздушными. Они хороши и горячими, и теплыми, с супом, салатом или просто со сметаной.

Для приготовления вам понадобится: большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 стакан кефира, 2 яйца, 1 стакан муки, 1/2 ч. л. соды, соль, перец, растительное масло для жарки. Зелень мелко нарежьте. Смешайте кефир, яйца, муку, соду, соль и перец до однородности, добавьте зелень. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые лепешки, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила таких лепешек на завтрак — домашние съели мгновенно, без сметаны. Я добавила в тесто чеснок и тертый сыр для пикантности. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!