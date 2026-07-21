Все путают их с беляшами: фаршированные кабачки — ради них никому не раздаю урожай

Все путают их с беляшами: фаршированные кабачки — ради них никому не раздаю урожай

Большой урожай кабачков с этим рецептом не будет проблемой. Не нужно ничего закатывать, просто нарезаете овощ и соединяете с фаршем, на выходе получаются биточки, которые все принимают за беляши.

Для приготовления возьмите 2 средних кабачка, 400 г смешанного фарша, 1 луковицу, соль, перец; для кляра — 1 яйцо, 100 мл воды, 3 ст. л. муки, щепотку соли и соды. Кабачки нарежьте вдоль на тонкие слайсы толщиной 3–4 мм, фарш смешайте с мелко рубленным луком и специями. Выложите по ложке начинки на один край слайса, сложите пополам, прижмите, обмакните в кляр из взбитого яйца, воды, муки, соли и соды, и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяности, по 3–4 минуты с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачки по этому рецепту. Понравилось, что это гораздо проще, чем лепить драники, и намного сытнее. Совет: посолите слайсы кабачка и оставьте на 10 минут, затем промокните — так они не пустят сок в масло.

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