Лукашенко приказал отправлять плохо работающих охранять границу с Украиной

Людей, которые не умеют работать на уборочной, стоит отправлять в армию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании. По его словам, которые передает БелТА, их нужно направить на границу с Украиной. Глава государства отметил, что такие меры должны применяться ко всем, кто не может выполнить поручения.

Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин. — NEWS.ru), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что для неумех необходимо предварительно провести неделю подготовки. После этого они должны служить в распоряжении сил специальной операции в качестве обычных солдат. Лукашенко заявил, что на границу стоит направлять как тех, кто не хочет работать, так и чиновников.

Ранее президент Белоруссии раскрыл схему «крышевания» в сельхозпредприятиях. По его словам, некоторые правоохранители покрывают кражу топлива.