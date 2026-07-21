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21 июля 2026 в 17:42

Лукашенко приказал отправлять плохо работающих охранять границу с Украиной

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Людей, которые не умеют работать на уборочной, стоит отправлять в армию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании. По его словам, которые передает БелТА, их нужно направить на границу с Украиной. Глава государства отметил, что такие меры должны применяться ко всем, кто не может выполнить поручения.

Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин. — NEWS.ru), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что для неумех необходимо предварительно провести неделю подготовки. После этого они должны служить в распоряжении сил специальной операции в качестве обычных солдат. Лукашенко заявил, что на границу стоит направлять как тех, кто не хочет работать, так и чиновников.

Ранее президент Белоруссии раскрыл схему «крышевания» в сельхозпредприятиях. По его словам, некоторые правоохранители покрывают кражу топлива.

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