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21 июля 2026 в 17:30

Названа причина смерти актера Поднозова

ТАСС: причиной смерти актера Поднозова стала онкология

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российский актер, руководитель петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер в результате онкологии, сообщил ТАСС со ссылкой на окружение артиста. Известно, что он скончался 20 июля в возрасте 64 лет.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, — заявил собеседник агентства.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге и обучался в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. В 1989 году вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным он основал театр «Особняк».

Ранее актриса театра и кино Ирина Розанова заявила, что ушедший из жизни Поднозов внимательно исследовал каждого из своих персонажей. По ее словам, сооснователь петербургского театра «Особняк» был настоящим профессионалом, каких встретишь нечасто.

До этого в театре «Особняк» сообщили, что Поднозов ушел из жизни, находясь в реанимации. В декабре 2025 года у актера обнаружили рак легких, который впоследствии дал метастазы в головной мозг.

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