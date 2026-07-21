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21 июля 2026 в 13:46

Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком

Голикова: Россия входит в число лидеров по выживаемости детей с онкологией

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Россию в число мировых лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на мероприятии «Родина — это люди. Здоровая семья». По ее словам, отечественные врачи предпринимают необходимые усилия в борьбе со страшным недугом.

По данным ВОЗ, Россия входит в число лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, — сказала Голикова.

Ранее кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова в интервью NEWS.ru заявила, что постоянное ощущение зуда без высыпаний может оказаться не просто дискомфортом, а симптомом опухоли. По ее словам, такое состояние является системным ответом на происходящие изменения в организме.

До этого врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что у спортсменов рак могут вызывать не только травмы, но и скрытые опухоли. По его словам, молодые атлеты особенно уязвимы к новообразованиям, характерным для периода интенсивного роста скелета.

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Татьяна Голикова
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