Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком Голикова: Россия входит в число лидеров по выживаемости детей с онкологией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Россию в число мировых лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на мероприятии «Родина — это люди. Здоровая семья». По ее словам, отечественные врачи предпринимают необходимые усилия в борьбе со страшным недугом.

По данным ВОЗ, Россия входит в число лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, — сказала Голикова.

Ранее кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова в интервью NEWS.ru заявила, что постоянное ощущение зуда без высыпаний может оказаться не просто дискомфортом, а симптомом опухоли. По ее словам, такое состояние является системным ответом на происходящие изменения в организме.

До этого врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что у спортсменов рак могут вызывать не только травмы, но и скрытые опухоли. По его словам, молодые атлеты особенно уязвимы к новообразованиям, характерным для периода интенсивного роста скелета.