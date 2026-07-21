В Хабаровске состоится II Российско-Китайский форум

С 4 по 6 сентября в Хабаровске пройдет II Российско-Китайский форум, который включит более 40 различных тематических площадок, деловых, спортивных и культурных событий, направленных на укрепление сотрудничества между Россией и Китаем. Ожидается участие более 3 тыс. представителей бизнеса, государственных структур и креативных отраслей из обеих стран.

Китай является стратегическим партнером России. Мы видим перспективы реализации совместных проектов в сфере технологий и развития высокотехнологичных производств, международной торговли, инвестиций. Но сейчас на первое место выходит не только усиление экономического партнерства, а развитие добрососедства, интенсификация культурного обмена и общественных связей, — рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках деловой программы будут обсуждаться вопросы промышленной кооперации, развития транспортных коридоров, экспортных поставок, а также реализации совместных проектов в энергетике, науке, образовании и креативных индустриях. Особое внимание уделят использованию возобновляемых источников энергии, охране окружающей среды, улучшению медицинской диагностики и подготовке квалифицированных специалистов.

На форуме пройдут два важных мероприятия: заседание рабочей группы по интеграции острова Большой Уссурийский и окружное совещание по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Также особое внимание будет уделено вопросам, связанным с организацией перекрестных Годов российско-китайского взаимодействия в сфере образования и туризма.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте была обнародована структура деловой программы Восточного экономического форума — 2026, который состоится во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основной акцент форума в этом году будет сделан на теме «Дальний Восток — развитие во благо людей».