Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 11:37

В Хабаровске состоится II Российско-Китайский форум

Фото: фотобанк Российско-Китайского форума
Подписывайтесь на нас в MAX

С 4 по 6 сентября в Хабаровске пройдет II Российско-Китайский форум, который включит более 40 различных тематических площадок, деловых, спортивных и культурных событий, направленных на укрепление сотрудничества между Россией и Китаем. Ожидается участие более 3 тыс. представителей бизнеса, государственных структур и креативных отраслей из обеих стран.

Китай является стратегическим партнером России. Мы видим перспективы реализации совместных проектов в сфере технологий и развития высокотехнологичных производств, международной торговли, инвестиций. Но сейчас на первое место выходит не только усиление экономического партнерства, а развитие добрососедства, интенсификация культурного обмена и общественных связей, — рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках деловой программы будут обсуждаться вопросы промышленной кооперации, развития транспортных коридоров, экспортных поставок, а также реализации совместных проектов в энергетике, науке, образовании и креативных индустриях. Особое внимание уделят использованию возобновляемых источников энергии, охране окружающей среды, улучшению медицинской диагностики и подготовке квалифицированных специалистов.

На форуме пройдут два важных мероприятия: заседание рабочей группы по интеграции острова Большой Уссурийский и окружное совещание по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Также особое внимание будет уделено вопросам, связанным с организацией перекрестных Годов российско-китайского взаимодействия в сфере образования и туризма.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте была обнародована структура деловой программы Восточного экономического форума — 2026, который состоится во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основной акцент форума в этом году будет сделан на теме «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Общество
форумы
Россия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пилот «Уральских авиалиний» пришел пьяным на работу
В Грузии устроили шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке
На Крымском мосту возникла масштабная пробка
У погибших в Красноярском крае пчел не выявили заболеваний
Химик объяснил, какие блюда лучше не заказывать летом в доставке
В Европе раскрыли судьбу Залужного после перестановок в Киеве
Два ребенка получили ранения в ходе атаки ВСУ по ЛНР
В Госдуме рассказали, что может оказаться выгоднее банковского депозита
В ГД раскрыли плюсы закона о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
В Общественной палате рассказали о ключевых обязанностях председателей СНТ
Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год
Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком
Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей
США захотели внести в черные списки УВКБ ООН
Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей
«Иди обыграй пятерых!»: Мостовой о выборе Родри лучшим игроком ЧМ-2026
В Раде обнародовали данные об облавах на украинские военкоматы
В Польше сообщили о проблемах, которые ждут Украину зимой
Гроза не помеха русским «Гераням» и «Бандеролям»: удары по Украине 21 июля
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.