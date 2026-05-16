День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 10:00

Добавила зеленый лук и яйцо в начинку — через 20 минут подаю белорусские смаженки: пышнее оладушек и сытнее драников

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт белорусской смаженки для тех, кто любит сытную домашнюю выпечку, но не хочет возиться со сложным тестом. Никакой возни — просто замесила тесто на кефире, добавила начинку из лука и яиц и обжарила на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные смаженки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно сочной, ароматной начинкой из нежного теста, зеленого лука и вареного яйца.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 400 г муки, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка соли; для начинки — 3 вареных яйца, большой пучок зеленого лука, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Замесите тесто из кефира, яиц, муки, соды и соли. Оставьте на 15 минут. Для начинки мелко нарежьте яйца и зеленый лук, посолите, поперчите. Раскатайте тесто, выложите начинку, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Обжарьте смаженки на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти смаженки. Удивило то, что тесто на кефире получилось очень мягким и не липло к рукам. Кстати, вместо зеленого лука можно взять укроп или петрушку — свежесть будет еще ярче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Замешиваю тесто на молоке — через час пеку смаженки с колбасой и сыром: вкуснее пиццы и пышнее ватрушек
Общество
Замешиваю тесто на молоке — через час пеку смаженки с колбасой и сыром: вкуснее пиццы и пышнее ватрушек
Картофель, творог и одна хитрость: добавьте в тесто ложку сметаны. Нежная белорусская смаженка, которая тает во рту, готовится за 20 минут
Общество
Картофель, творог и одна хитрость: добавьте в тесто ложку сметаны. Нежная белорусская смаженка, которая тает во рту, готовится за 20 минут
Начинка из кабачка и яиц, тесто на сметане — через 20 минут весенние лепешки готовы: вкуснее и нежнее дерунов
Общество
Начинка из кабачка и яиц, тесто на сметане — через 20 минут весенние лепешки готовы: вкуснее и нежнее дерунов
Квас дома за 15 минут активного времени: 3 рецепта без заморочек
Семья и жизнь
Квас дома за 15 минут активного времени: 3 рецепта без заморочек
рецепты
смаженки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рискованный шаг»: Трамп спрогнозировал конфликт Китая и Тайваня
В Финляндии призвали остановить помощь Украине после очередного инцидента
Отставной офицер США рассказал о наступательном биооружии на Украине
Сальдо назвал общую «патогенную» угрозу и для России, и для Украины
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью еще одного БПЛА
Володин назвал самую большую потерю для Армении
Финляндия назвала неприемлемыми неожиданные прилеты украинских дронов
«Гостеприимный» неадекват поплатился за угрозы в адрес иркутских школьниц
Взрывы прогремели в украинском городе
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Как добраться до Петрозаводска: тарифы на М-11 «Нева», цены на билеты
Уют без декора: как работают фактуры и цвет
Названа сумма, которой не хватило Зеленскому для спасения Ермака из СИЗО
В трех крупных российских аэропортах ввели ограничения
ВС России нарушили логистику ВСУ в Харьковской области
Стало известно, что происходит в аэропорту Краснодара
Авария вынудила приостановить работу энергоблока на АЭС «Онагава»
Певице Линде грозит статус подозреваемой в деле о мошенничестве
Стали известны последствия ночной атаки ВСУ на Воронежскую область
В Минздраве рассказали лайфхак, как дожить до 100 лет
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.