Добавила зеленый лук и яйцо в начинку — через 20 минут подаю белорусские смаженки: пышнее оладушек и сытнее драников

Это гениально простой рецепт белорусской смаженки для тех, кто любит сытную домашнюю выпечку, но не хочет возиться со сложным тестом. Никакой возни — просто замесила тесто на кефире, добавила начинку из лука и яиц и обжарила на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные смаженки с хрустящей золотистой корочкой и невероятно сочной, ароматной начинкой из нежного теста, зеленого лука и вареного яйца.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 400 г муки, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка соли; для начинки — 3 вареных яйца, большой пучок зеленого лука, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Замесите тесто из кефира, яиц, муки, соды и соли. Оставьте на 15 минут. Для начинки мелко нарежьте яйца и зеленый лук, посолите, поперчите. Раскатайте тесто, выложите начинку, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Обжарьте смаженки на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти смаженки. Удивило то, что тесто на кефире получилось очень мягким и не липло к рукам. Кстати, вместо зеленого лука можно взять укроп или петрушку — свежесть будет еще ярче. Находка, а не рецепт!