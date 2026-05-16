Квас дома за 15 минут активного времени: 3 рецепта без заморочек

Квас дома за 15 минут активного времени: 3 рецепта без заморочек

Настоящий квас — вкусный, освежающий и с легкой кислинкой — очень просто сделать дома. И вовсе не за неделю, как вам кажется! Активного времени понадобится всего 15 минут. Три проверенных способа: на сухих дрожжах (готов через сутки), на ржаной муке (как у бабушки) и классический хлебный без дрожжей (для перфекционистов).

Важное правило!

Вся посуда должна быть идеально чистой, лучше ошпаренной кипятком. Иначе вместо кваса получится уксус или сомнительный напиток с плесенью. А вот металлическую посуду лучше не использовать — только стекло, эмаль или керамика.

Рецепт №т1: квас на сухих дрожжах — готов через сутки

Самый быстрый и предсказуемый вариант. Подходит для тех, кто хочет квас уже завтра.

Ингредиенты: хлеб ржаной (бородинский или черный) — 300 г, сахар — 150 г, вода — 3 литра, дрожжи сухие — 5 г (1 ч. ложка без горки), горсть изюма (по желанию).

Хлеб нарежьте кубиками, подсушите в духовке при 150 °C до темно-коричневого цвета (но не до углей). Сухари залейте кипятком, оставьте на 3–4 часа настаиваться под крышкой. Процедите через марлю. В теплый настой (не выше 30 °C) добавьте сахар и дрожжи. Перемешайте до растворения. Разлейте квас по бутылкам, в каждую бросьте по 2–3 изюминки (для газировки). Накройте, уберите в темное место на 12–16 часов. Затем поставьте в холодильник.

Совет: если хотите квас покрепче, не ставьте в холодильник сразу — дайте постоять в тепле еще 5–6 часов.

Быстрый рецепт домашнего кваса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: хлебный квас без дрожжей — на закваске

Квас получается живым, с мягким вкусом и без привкуса дрожжей. Но готовится чуть дольше, чем прошлый вариант.

Ингредиенты: хлеб ржаной — 300 г, сахар — 150 г, вода — 3 литра, изюм — 50 г (немытого, с белым налетом — на нем «дикие» дрожжи).

Хлеб подсушите в духовке до румяной корочки. Залейте кипятком, настаивайте 3–4 часа. Процедите. В теплый настой добавьте сахар и изюм. Разлейте по бутылкам, закройте. Уберите в темное место на 2–3 дня. Через 2 дня попробуйте: если вкус устраивает — ставьте в холодильник, если нет — оставьте еще на сутки.

Совет: изюм обязательно должен быть немытым — на его поверхности живут бактерии, которые запустят брожение.

Рецепт № 3: квас на ржаной муке — самый быстрый из бездрожжевых

Классический деревенский рецепт. Квас получается густым и с выраженным вкусом хлеба.

Ингредиенты: мука ржаная — 200 г, сахар — 100 г, вода — 2 литра, дрожжи сухие — 3 г (по желанию, для скорости).

Муку залейте кипятком, тщательно размешивая, чтобы не было комков. Оставьте на 2–3 часа. Процедите через марлю. Добавьте сахар и дрожжи (если используете). Оставьте бродить на ночь. Утром разлейте по бутылкам, уберите в холодильник.

Совет: этот квас получается очень густым, почти как кисель. Перед тем как пить, разбавляйте водой 1:1.

Советы для приготовления идеального домашнего кваса

Все, что соприкасается с квасом, должно быть стерильно чистым — банки, бутылки, марля. Иначе заведутся вредные бактерии.

Сахар можно уменьшать или увеличивать по вкусу.

Если любите острые или необычные вкусы — добавьте мяту или хрен.

Квас хранится в холодильнике не дольше 5–7 дней. Оставьте дольше, он начинает прокисать и превращаться в уксус.

3 рецепта чебуреков — от татарского до диетического — собрали в нашей подборке.