16 мая 2026 в 06:44

В Ростовской области отразили крупную атаку беспилотников ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области ночью уничтожили БПЛА над четырьмя городами

В Ростовской области минувшей ночью была отражена воздушная атака с применением беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были уничтожены в Таганроге, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, подчеркнул губернатор. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил он.

Ранее в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения, рассказал глава региона Денис Пушилин. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

До этого врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.

