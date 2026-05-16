16 мая 2026 в 08:00

Подземные лабиринты ВСУ и пропажа тел бойцов: новости СВО к утру 16 мая

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ВСУ построили сеть подземных лабиринтов в Запорожской области, девять человек пострадали при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде, в МИД РФ высказались о ночной атаке на Рязань. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российские военные рассказали о подземных лабиринтах ВСУ под Запорожьем

ВСУ оборудовали разветвленную сеть подземных лабиринтов в районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области, рассказал командир батальона группировки «Восток» с позывным Склеп. По его словам, противник заранее подготовил бетонные инженерные сооружения для длительной обороны.

Скрытые маршруты удалось обнаружить с помощью разведывательных дронов, уточнил комбат. После выявления входов и выходов российские военные наносили огневое поражение по туннелям.

Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Инфраструктурный объект был поврежден в Белгороде при ударе ВСУ, сообщил оперштаб региона. В Белгородском округе атаки произошли в населенных пунктах Дубовое и Малиновка. Кроме того, ВСУ нанесли удары по Шебекино, Грайворону и трассе Крапивное — Чураево.

Позднее стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек. В регионе продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и собирать сведения о состоянии пострадавших.

Рядовой уничтожил беспилотник ВСУ во время защиты штурмовиков

Рядовой Артем Павлов в ходе выполнения боевой задачи уничтожил беспилотник ВСУ, чем обеспечил безопасность российской штурмовой группы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, благодаря действиям военнослужащего подразделения ВС РФ смогли без потерь выполнить задачу и продвинуться в глубину обороны противника.

Штурмовая группа, в составе которой действовал рядовой Павлов, удерживала опорный пункт ВСУ на одном из ключевых тактических направлений. Во время боя украинские военные попытались атаковать российских бойцов с помощью беспилотника, оснащенного системой сброса боеприпасов.

После первой атаки Павлов сумел избежать удара, быстро сменил позицию и открыл огонь по дрону. Точными выстрелами военнослужащий уничтожил БПЛА в воздухе.

Мирошник высказался о ночной атаке на Рязань

Ответственность за ночную атаку ВСУ на Рязань лежит на западных странах, поддерживающих Киев, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, власти Киева продолжают подобные действия благодаря политической и дипломатической поддержке со стороны союзников.

Произошедшее в Рязани нельзя трактовать иначе, как террористический акт и нарушение норм международного гуманитарного права, отметил дипломат. Западные страны, по мнению Мирошника, препятствуют расследованию подобных атак и продолжают защищать Киев на международных площадках.

Тела бойцов ВСУ могут захоронить на кладбище хирургических отходов

Несколько десятков тел солдат ВСУ исчезли из морга в Сумах после визита начальства, сообщили в российских силовых структурах. Впоследствии их могут захоронить на кладбище хирургических отходов, заявил собеседник агентства.

Он добавил, что это произошло после посещения медицинского учреждения командованием 14-го армейского корпуса ВСУ. Тогда же в морг прибыли несколько десятков украинских военных и вывезли практически все тела, находившиеся в холодильных камерах.

