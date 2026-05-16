День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 05:45

Прорвали оборону ВСУ у Орехова: успехи ВС РФ к утру 16 мая

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные после освобождения села Чаривного в Запорожской области прорвали украинскую оборону на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что это создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 мая?

Российские войска прорвали оборону ВСУ у Орехова

«Постоянное огневое воздействие по позициям и маршрутам снабжения противника, а также слаженная работа штурмовых подразделений группировки „Восток“ позволили прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова», — заявили в ведомстве.

Орехов расположен вблизи линии фронта и используется украинскими войсками как пункт временной дислокации подразделений и логистический узел снабжения передовых позиций. В министерстве отметили, что бои за Чаривное продолжались длительное время.

ПВО сбила 56 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

ВС РФ уничтожили вражескую артиллерию

Российские войска в ходе боев за село Чаривное в Запорожской уничтожили артиллерию ВСУ на дальних подступах, рассказал ТАСС командир батальона 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки войск «Восток» с позывным Склеп. Кроме того, были поражены как минимум 10 бронированных машин ВСУ с десантом.

«Пару танков выезжало, но они [ВСУ] их сейчас берегут. Артиллерию противника вскрывали на расстоянии 40 километров, наносили удары», — рассказал командир.

Рядовой уничтожил беспилотник ВСУ во время защиты штурмовиков

Рядовой Артем Павлов в ходе выполнения боевой задачи уничтожил беспилотник ВСУ, чем обеспечил безопасность российской штурмовой группы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, благодаря действиям военнослужащего подразделения ВС РФ смогли без потерь выполнить задачу и продвинуться в глубину обороны противника.

Штурмовая группа, в составе которой действовал рядовой Павлов, удерживала опорный пункт ВСУ на одном из ключевых тактических направлений. Во время боя украинские военные попытались атаковать российских бойцов с помощью беспилотника, оснащенного системой сброса боеприпасов.

После первой атаки Павлов сумел избежать удара, быстро сменил позицию и открыл огонь по дрону. Точными выстрелами военнослужащий уничтожил БПЛА в воздухе.

В результате действий рядового российская штурмовая группа смогла без потерь добраться до позиций противника и успешно выполнить поставленную задачу. Это позволило мотострелковым подразделениям ВС РФ продолжить продвижение на данном участке, отметили в МО РФ.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 мая

Тела Усольцевых скоро найдут? Новые подробности об исчезновении семьи

Атака ВСУ на Белгород 15 мая: последние новости, сколько раненых и погибших

Россия
Украина
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область
Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 140 БПЛА
Появились новые подробности о пожаре в Набережных Челнах
Адская жара до +34, заморозки, мокрый снег: погода в РФ с 18 по 24 мая
Россиянам ответили, чем может обернуться покупка квартиры без отделки
В России активизировались мошенники перед экзаменами в школах
Россиянам рассказали, как жить на проценты от вкладов и не работать
В Ростовской области отразили крупную атаку беспилотников ВСУ
Врач перечислила болезни, которые вызывает ожирение
ПВО сбила еще несколько беспилотников на подлете к Москве
Во Внуково ограничили все перелеты
Приставы открыли дело против Исинбаевой из-за долга
Российские военные рассказали о подземных лабиринтах ВСУ под Запорожьем
Прорвали оборону ВСУ у Орехова: успехи ВС РФ к утру 16 мая
В Японии десятки человек погибли после принятия американского препарата
На японской АЭС произошла утечка радиоактивной жидкости
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 мая
SHOT сообщил, что в Набережных Челнах вспыхнул склад с опасной продукцией
Росавиация ввела ограничения на работу сразу двух российских аэропортов
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.