Прорвали оборону ВСУ у Орехова: успехи ВС РФ к утру 16 мая

Российские военные после освобождения села Чаривного в Запорожской области прорвали украинскую оборону на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что это создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 мая?

Российские войска прорвали оборону ВСУ у Орехова

«Постоянное огневое воздействие по позициям и маршрутам снабжения противника, а также слаженная работа штурмовых подразделений группировки „Восток“ позволили прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова», — заявили в ведомстве.

Орехов расположен вблизи линии фронта и используется украинскими войсками как пункт временной дислокации подразделений и логистический узел снабжения передовых позиций. В министерстве отметили, что бои за Чаривное продолжались длительное время.

ПВО сбила 56 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

ВС РФ уничтожили вражескую артиллерию

Российские войска в ходе боев за село Чаривное в Запорожской уничтожили артиллерию ВСУ на дальних подступах, рассказал ТАСС командир батальона 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки войск «Восток» с позывным Склеп. Кроме того, были поражены как минимум 10 бронированных машин ВСУ с десантом.

«Пару танков выезжало, но они [ВСУ] их сейчас берегут. Артиллерию противника вскрывали на расстоянии 40 километров, наносили удары», — рассказал командир.

Рядовой уничтожил беспилотник ВСУ во время защиты штурмовиков

Рядовой Артем Павлов в ходе выполнения боевой задачи уничтожил беспилотник ВСУ, чем обеспечил безопасность российской штурмовой группы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, благодаря действиям военнослужащего подразделения ВС РФ смогли без потерь выполнить задачу и продвинуться в глубину обороны противника.

Штурмовая группа, в составе которой действовал рядовой Павлов, удерживала опорный пункт ВСУ на одном из ключевых тактических направлений. Во время боя украинские военные попытались атаковать российских бойцов с помощью беспилотника, оснащенного системой сброса боеприпасов.

После первой атаки Павлов сумел избежать удара, быстро сменил позицию и открыл огонь по дрону. Точными выстрелами военнослужащий уничтожил БПЛА в воздухе.

В результате действий рядового российская штурмовая группа смогла без потерь добраться до позиций противника и успешно выполнить поставленную задачу. Это позволило мотострелковым подразделениям ВС РФ продолжить продвижение на данном участке, отметили в МО РФ.

