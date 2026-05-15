15 мая 2026 в 23:05

Атака ВСУ на Белгород 15 мая: последние новости, сколько раненых и погибших

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины вечером в пятницу, 15 мая, атаковали Белгород с помощью беспилотников. Что об этом известно, сколько погибших и пострадавших?

Что известно об атаке ВСУ на Белгород вечером 15 мая

Вечером 15 мая оперштаб Белгородской области сообщил, что инфраструктурный объект поврежден в Белгороде из-за атаки ВСУ. Кроме того, оборудование коммерческого предприятия и автомобили получили повреждения.

«В Белгороде от атак двух БПЛА повреждены инфраструктурный объект и оборудование на территории коммерческого объекта», — говорится в сообщении.

В оперштабе рассказали, что в Белгородском округе атаки произошли в населенных пунктах Дубовое и Малиновка. Кроме того, ВСУ нанесли удары по Шебекино, Грайворону и трассе Крапивное — Чураево.

Позднее стало известно, что при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. В регионе продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и собирать сведения о состоянии пострадавших.

«По уточненной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек. 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — сказано в сообщении.

Одной из первых пострадавших стала трехлетняя девочка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ 15 мая

В селе Песчаном Курской области зафиксирована атака беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. В результате удара пострадали два человека.

«В Беловском районе от вражеского дрона пострадали два человека. Украинский БПЛА нанес удар по селу Песчаному. В результате ранена 45-летняя женщина: у нее слепые осколочные ранения левого плеча и бедра. Ее супруг получил минно-взрывную травму, осколками посечена голова, шея и плечо», — написал Хинштейн.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 мск 15 мая.

«15 мая в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

