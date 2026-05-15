«Мы вернемся»: почему Трамп снова угрожает Ирану, итоги переговоров

США полностью отвергают предложения Ирана по завершению войны на Ближнем Востоке. Что сказал Трамп, почему снова угрожает Ирану, когда начнется новый виток конфликта?

Как Трамп угрожает Ирану, что он сказал о продолжении войны

Президент США Дональд Трамп объявил, что военная операция против Ирана «закончена на 70–75%». По его словам, в ближайшее время американские военные «вернутся, чтобы уничтожить их всех».

Заявления Трампа прозвучали сразу после возвращения с саммита в Пекине, где он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам американского лидера, он не просил Си «надавить на Иран», чтобы тот открыл проход кораблям через Ормузский пролив.

«Нам не нужны одолжения. Мы, по сути, уничтожили их вооруженные силы. Может быть, сейчас нам придется там немного прибраться, ведь у нас был месяц перемирия», — объявил Трамп журналистам.

При этом президент США отказался подтвердить, что скоро даст приказ атаковать Иран.

«Я не это хотел сказать. Я хочу сказать, что в определенный час, в определенный день бомбардировки начнутся. Но я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что Иран — и я это говорю очень, очень уверенно, — Иран никогда не получит ядерное оружие. Этого не будет», — объявил Трамп в ходе пресс-выхода.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Handout/White House/Global Look Press

Чем закончились переговоры США и Ирана, почему не смогли договориться

15 мая источники в Тегеране сообщили СМИ, что Вашингтон «полностью» отверг предложенный Ираном план завершения военных действий.

Ранее Иран выдвинул пять условий для прекращения боевых действий и начала переговоров о деблокировании Ормузского пролива: полное прекращение атак «на всех фронтах» (то есть не только в Персидском заливе, но и в Ливане. — NEWS.ru), снятие всех санкций, разблокирование всех замороженных активов, компенсации за ущерб и жертвы, понесенные в ходе боевых действий, и «признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом».

В ответ Трамп объявил, что США заберут «ядерную пыль» со всех иранских объектов атомной энергетики. Ранее президент утверждал, что удары США «разнесли в пыль» все запасы обогащенного урана, которыми располагает Иран (порядка 440 кг урана, обогащенного до 60% уровня).

«В нужное время мы или получим его (обогащенный уран. — NEWS.ru), или пойдем туда и заберем его. Я думаю, мы его получим. А если не получим, то пойдем и заберем», — объявил Трамп журналистам.

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Что говорят эксперты, будет ли новый удар по Ирану

Конгресс США не стал запрещать Трампу продолжать боевые действия против США. Оба голосования в палате представителей и сенате по Резолюции о военных полномочиях провалились. Белый дом сможет и дальше отдавать приказы Пентагону о ведении боевых действий против Ирана без одобрения конгресса.

Политологи полагают, что вероятно продолжение боевых действий на Ближнем Востоке. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова политолог Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru напомнил, что Иран согласится на подписание пакта о ненападении на Ближнем Востоке только при условии вывода всех американских военных баз с территории арабских государств.

«Саудовская Аравия говорит о пакте ненападения на Ближнем Востоке. Но саудиты немножко лукавят. Речь должна идти о выполнении требований Ирана, чтобы были убраны базы с территорий арабских государств. Тогда можно подписывать пакт о ненападении», — пояснил Перенджиев.

Политолог и историк Вадим Мингалев считает, что США копят силы для нового удара по Ирану. Появилась информация, что операция «Эпическая ярость» будет переименована в «Кувалду». В ходе нового этапа войны США могут использовать запасы противобункерных бомб для уничтожения подземных объектов Ирана.

«У США сохранилось больше возможностей для новой операции, чем принято думать, даже если не брать планы по наращиванию военного производства», — отметил Мингалев.

