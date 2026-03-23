Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ

Иран выдвинул ультиматум ОАЭ и требует компенсировать потери из-за войны с США. Были ли новые удары 23 марта, куда бегут российские туристы из Дубая, как будет развиваться война на Ближнем Востоке?

Что происходит в Дубае и ОАЭ 23 марта, были ли новые удары Ирана

Источники израильской газеты The Jerusalem Post утверждают, что власти Ирана решили сократить масштабы ударов по Саудовской Аравии и Катару якобы из опасений ответных ударов. При этом атаки по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Кувейту и Бахрейну будут продолжаться в прежнем режиме.

Ранее президент США Дональд Трамп и власти Ирана обменялись жесткими ультиматумами: Белый дом пригрозил уничтожить электрическую инфраструктуру Ирана, если в течение 48 часов не будет разблокирован Ормузский пролив; в ответ Тегеран пригрозил оставить без электричества и питьевой воды все страны Персидского залива.

В ночь на 23 марта Иран вновь нанес удары по ОАЭ с использованием ракет и БПЛА. Минобороны Эмиратов сообщало о работе ПВО.

Между тем Иран официально требует от ОАЭ компенсации за то, что Эмираты предоставили свою территорию и воздушное пространство для ударов по исламской республике. В ответ глава МИД ОАЭ Абдулла бин Зейд назвал иранские власти террористами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мы не поддадимся на шантаж террористов», — объявил он в X.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш обвинил арабский мир в том, что он оставил Эмираты и другие страны Персидского залива «без помощи перед лицом иранской агрессии». В этих условиях, подчеркнул он, «неприемлемо критиковать расширение американского и западного присутствия [в Персидском заливе]».

Куда поедут туристы из России вместо Дубая

Власти ОАЭ в очередной раз продлили частичное закрытие воздушного пространства над Эмиратами.

«Воздушное пространство ОАЭ останется частично закрытым до 12:00 UTC (15:00 мск) понедельника, 30 марта», — сообщили власти.

Полеты в местные аэропорты осуществляются по шести маршрутам до пунктов пересечения границы с воздушным пространством Саудовской Аравии и Омана.

При этом Дубай, как и другие туристические города ОАЭ, переживает резкий отток туристов. Отели вынужденно снижают стоимость проживания, поездки в Дубай подешевели до 40%, и улицы курортов заметно опустели, рассказали Baza живущие в Дубае россияне.

«На пляжах „перекати-поле“, в ресторанах мало посетителей, а привычные пробки исчезли вовсе. Тем, кто рискнет организовать самостоятельный тур, они напоминают: в случае непредвиденных обстоятельств рассчитывать придется только на себя», — подчеркивает Baza.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал NEWS.ru, что из-за конфликта на Ближнем Востоке основная масса российских туристов переориентировалась на другие направления.

«Египет, Китай (Хайнань), Таиланд. Есть прямые рейсы, необязательно лететь через Дубай. Это, конечно, будет недешево, хотя апрель — невысокий сезон для россиян. Тем не менее, на двоих надо рассчитывать на 170-200 тыс. рублей минимум. Кто-то поедет и в Турцию. Там пока рано купаться в море, но тепло и есть бассейны», — отметил Барзыкин.

Любители экзотических направлений выбирают вместо ОАЭ страны Африки, отметил он.

Турция, Истанбул Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда закончится война на Ближнем Востоке, какие есть сценарии

23 марта Дональд Трамп заявил, что якобы провел «продуктивные переговоры с Ираном». Якобы поэтому он решил «отложить» удары энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. В ответ Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) и МИД Ирана объявили, что никаких переговоров не было.

Европейские СМИ утверждают, что у Трамп есть четыре различных сценария для развития конфликта на Ближнем Востоке в зависимости от того, как пойдут военные действия.

«Он может вести переговоры, вывести солдат из региона, продолжить или эскалировать. Если он пока не выбрал, то это потому что ни один из них не хорош», — считают журналисты.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал NEWS.ru два основных сценария развития ситуации на Ближнем Востоке — и оба «не самые лучшие».

«Первый вариант — есть американцы пойдут по пути применения тактического ядерного оружия. Объектами для возможного удара могут быть ядерные и ракетные центры. Это вполне вероятно, к сожалению. Второй — Израиль организует диверсию под видом иранцев на территории США или на какой-то американской базе. Чтобы у Трампа потом был козырь и он мог заявлять везде: „Это бандиты-террористы, я же вас предупреждал“. Это может помочь ему добиться согласия конгресса на полномасштабную длительную войну», — считает Кнутов.

Иран при этом не намерен сдаваться, подчеркнул Кнутов: мощный промышленный и военный потенциал позволяет исламской республике вести войну на истощение.

Предположение о том, что Израиль или США могут устроить теракт «под чужим флагом» уже появлялось в западных СМИ. Журналисты предполагают, что они могут устроить бойню в одной из стран Европы, чтобы обвинить Иран и потребовать, чтобы страны НАТО помогли США захватить контроль над Ормузским проливом.

