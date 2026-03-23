23 марта 2026 в 13:18

В РСТ рассказали, куда российские туристы поедут в апреле вместо Дубая

Вице-президент РСТ Барзыкин: вместо ОАЭ россияне поедут в Египет, Китай, Таиланд

Из-за конфликта на Ближнем Востоке основная масса российских туристов переориентировалась на другие направления, в частности, на Юго-Восточную Азию и Египет, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, Египет вырвался в лидеры по выездному туризму.

Египет, Китай (Хайнань), Таиланд. Есть прямые рейсы, необязательно лететь через Дубай. Это, конечно, будет недешево, хотя апрель — невысокий сезон для россиян. Тем не менее, на двоих надо рассчитывать на 170—200 тыс. рублей минимум. Кто-то поедет и в Турцию. Там пока рано купаться в море, но тепло и есть бассейны, — отметил Барзыкин.

Он добавил, что цена на путевки сильно зависит от категории отеля и его удаленности от моря. Кроме того, по словам Барзыкина, некоторые любители экзотических направлений выбирают вместо ОАЭ страны Африки.

Ранее соруководитель комитета по выездному туризму РСТ Владимир Рубцов заявил, что большинство застрявших за рубежом россиян вернулись на родину. Он отметил, что вывоз туристов скоро завершится. По его словам, сейчас за границей остаются несколько человек, «которые находятся в третьих странах».

Анна Акимова
