Военэксперт ответил, сдастся ли Иран в конфликте с Израилем и США

Иран не намерен сдаваться в противостоянии с Израилем и США, несмотря на сложную ситуацию и точечные удары по руководству страны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, у Тегерана сохраняется мощный промышленный и военный потенциал, который позволяет продолжать борьбу на истощение.

Что касается того, что иранцы сдадутся в войне с Израилем и США, я пока в это не верю. Как было сказано, у Тегерана есть подземные заводы, которые продолжают работать. Ракеты все время производятся. Что касается убийства руководителей страны, один из представителей Ирана сказал, что в этом нет ничего удивительного: «Мы к этому готовы». У Израиля уже начались большие проблемы. Сегодня появилась информация, что страна вынуждена применять старые гравитационные или свободнопадающие бомбы, которые были разработаны 40 лет назад. Это говорит о том, что американцы не поставляют Иерусалиму высокоточное оружие, его не хватает. Поэтому война на истощение продолжается, и пока Иран хорошо держит удар, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. По словам западных журналистов, первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США, третий — продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.