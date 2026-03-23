Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 14:41

Военэксперт ответил, сдастся ли Иран в конфликте с Израилем и США

Военэксперт Кнутов: Иран продолжит держать удар перед США и Израилем

Иран
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран не намерен сдаваться в противостоянии с Израилем и США, несмотря на сложную ситуацию и точечные удары по руководству страны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, у Тегерана сохраняется мощный промышленный и военный потенциал, который позволяет продолжать борьбу на истощение.

Что касается того, что иранцы сдадутся в войне с Израилем и США, я пока в это не верю. Как было сказано, у Тегерана есть подземные заводы, которые продолжают работать. Ракеты все время производятся. Что касается убийства руководителей страны, один из представителей Ирана сказал, что в этом нет ничего удивительного: «Мы к этому готовы». У Израиля уже начались большие проблемы. Сегодня появилась информация, что страна вынуждена применять старые гравитационные или свободнопадающие бомбы, которые были разработаны 40 лет назад. Это говорит о том, что американцы не поставляют Иерусалиму высокоточное оружие, его не хватает. Поэтому война на истощение продолжается, и пока Иран хорошо держит удар, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. По словам западных журналистов, первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США, третий — продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

США
Иран
Ближний Восток
Израиль
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд признал деятельность Галицкого экстремистской
«Лучше быть в суде, чем болеть»: Чекалин о приостановке дела против Лерчек
Суд изъял в доход РФ имущество Галицкого из-за поддержки ВСУ
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.